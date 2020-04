Liverpool : les révélations de Jamie Carragher sur le transfert choc de Fernando Torres à Chelsea

31 janvier 2011. C'est un tremblement de terre qui vient secouer le mercato hivernal anglais dans sa dernière ligne droite. Liverpool, qui vit une saison très médiocre, accepte de vendre son joyau offensif, Fernando Torres, contre un chèque de 58 M€ à Chelsea. C'est alors le plus gros transfert de l'histoire entre clubs anglais et ça le restera jusqu'en 2014. Fernando Torres est alors considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde, même si sa première partie de saison, un peu moins bonne, est un premier indice de ce qui suivra.

Ce transfert choc, vécu comme une trahison par les fans des Reds qui brûleront le maillot de leur ancien chouchou, a surpris jusqu'aux joueurs de Liverpool. Cependant, Jamie Carragher, défenseur des Reds devenu consultant vedette sur Skysports, a raconté une version de l'histoire jamais entendue jusque-là. À savoir qu'il avait compris que Torres était sur le déclin. Avec Chelsea, l'Espagnol ne retrouvera jamais le niveau qu'il avait avec Liverpool.

« Je jouais alors avec Torres depuis 12 mois et il était l'ombre de lui-même Je pense que pendant 18 mois à Liverpool, il a été le meilleur attaquant du monde », a-t-il affirmé sur Skysports. Carragher avait remarqué que quelque chose clochait. « Je ne pouvais pas le croire. Et ce que je veux dire par là, c'est que je savais que nous avions joué un mauvais tour à Chelsea », a-t-il poursuivi. Pour Carragher, si Chelsea a craqué, c'est parce que Fernando Torres les a traumatisés à chaque confrontation.

Carragher avait vu le déclin venir

« Il avait un tel historique face à Chelsea. Cela a dû se graver dans l'esprit du propriétaire. Cette saison-là, il avait mis un doublé face à Chelsea et on avait gagné 2-0. Je pense que c'est là que Roman Abramovitch a dû prendre sa décision », continue Carragher. A l'époque, Chelsea était entraîné par Carlo Ancelotti et pouvait déjà s'appuyer sur Didier Drogba, Nicolas Anelka ou encore Daniel Sturridge pour son attaque. La suite est connue : Fernando Torres ne marquera qu'un but après son transfert jusqu'à la fin de saison et ne parviendra plus jamais à franchir la barre des 10 buts en Premier League pendant les saisons suivantes. Comme s'il avait perdu l'étincelle qui en avait fait un joueur merveilleux et si dangereux avec Liverpool.

Les Reds, eux, allaient utiliser l'essentiel de l'argent pour acheter un flop, Andy Carroll, et un futur top, Luis Suarez. « Nous avons finir par faire, d'une certaine manière, la même chose que Chelsea en achetant Andy Carroll pour 42 M€. Mais nous avons aussi pris Luis Suarez. Je n'ai pas été surpris que cela ne se passe pas bien pour Fernando Torres à Chelsea », a conclu Jamie Carragher. A l'époque, il devait bien être le seul à le penser.