Anderlecht et le FC Bruges vont mettre 5 M€ pour Gabriel Charpentier !

Auteur de 10 buts en 21 matches de Serie B (avec seulement 11 titularisations), Gabriel Charpentier va quitter Frosinone où il était prêté par le Genoa. Rapide, puissant et technique, Charpentier possède le prototype parfait de l'attaquant moderne.

Passé par la réserve du FC Nantes, la Lettonie et la Serie C, celui qui s'est véritablement révélé en deuxième division italienne cette saison est pisté par de nombreux clubs. Si l'attaquant français, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Genoa, a tapé dans l'oeil de Ronaldo à Valladolid, c'est en Belgique qu'il pourrait débarquer cet été. Selon nos informations, le FC Bruges et Anderlecht sont prêts à dégainer une offre de 5 M€ pour le recruter, soit le prix demandé par le club génois. Reste à convaincre le natif de Pointe-Noire qui est à l'écoute de toute offre mais qui souhaite rester en Serie A.