Pourquoi les Algériens chantent «One, two, three, viva l'Algérie » ?

Vous vous êtes toujours demandés d'où le très célèbre chant «One, two, three, viva l'Algérie » tirait ses origines ? Ne cherchez plus et regardez simplement cet épisode de Football Culture. Théo vous expliquera ainsi tout ce qu'il y a à savoir sur ce slogan devenu culte dans le monde du football ! Nul doute que ce chant résonnera dans de nombreux coins de la planète ce samedi, alors que les Fennecs s'apprêtent à affronter la Tunisie (16 heures, à suivre en direct commenté sur notre site) en finale de la Coupe arabe.

