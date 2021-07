OM : Luan Peres explique son échec à Bruges

À Marseille depuis quelques jours, Luan Peres (27 ans) a déjà évolué en Europe. C'était lors de la saison 2018/19, au FC Bruges. Seulement, tout ne s'était pas très bien passé pour lui. Un échec qui laisse place au doute chez les suiveurs marseillais. Présent en conférence de presse, le défenseur gaucher s'est expliqué. En toute transparence.

La suite après cette publicité

«Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football. J'étais seul, sans ma famille, je n’étais pas encore marié, c'était difficile hors du terrain, ça a pesé un peu. Cela ne se serait peut-être pas passé comme ça aujourd’hui. Je suis tombé sur un entraîneur qui ne me donnait pas beaucoup ma chance non plus. Ça m’a poussé à partir. Au Brésil, j’étais bien à Santos. Je me suis dit que si c’était pour revivre la même chose, ce n’était pas la peine de revenir en Europe. Mais Marseille est venu, mon agent m’en a parlé, j'ai parlé avec Sampaoli. Et depuis que je suis arrivé, je vis une expérience totalement différente, très bonne», a-t-il confié.