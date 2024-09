ASSE - LOSC : la déception de Thomas Meunier

En déplacement à Geoffroy-Guichard, Lille s’est fait surprendre par une séduisante équipe de Saint-Etienne (0-1) en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, ce vendredi. Trop friable et maladroit aux avant-postes, le LOSC enchaîne avec un deuxième revers de rang en championnat et cale au pire moment, soit à quatre jours d’un choc contre le Sporting en Ligue des Champions. Au coup de sifflet final, Thomas Meunier a souligné le manque de réalisme des Dogues.

La suite après cette publicité

«On leur a donné de l’espoir sur pas mal d’occasions. On a manqué de créativité, surtout au milieu de terrain. Nos seules possibilités de créer des occasions, c’était en passant par les côtés. On n’a pas de joueur de tête. Au niveau axial, on aurait dû se montrer, les faire sortir de la défense. On n’a pas été mauvais, mais on a manqué de réalisme», a regretté le défenseur belge au micro de DAZN.