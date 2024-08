Manchester City : João Cancelo est dans une position délicate !

Benfica, Valence, Inter Milan, Juventus, Manchester City, Bayern Munich et FC Barcelone. Petit, lorsque l’on rêve d’une carrière footballistique, c’est souvent le genre de destins prodigieux auxquels on aspire. Ce CV n’est autre que celui de João Cancelo. À seulement 30 ans, le défenseur polyvalent a déjà joué dans les meilleurs clubs du monde et appartient toujours aux Skyblues. Pour autant, malgré cette situation enviable sur le papier, la réalité est tout autre pour l’international portugais (58 sélections, 10 buts). Auteur d’un prêt intéressant la saison passée avec le FC Barcelone (4 buts, 4 passes décisives en 42 matches), Cancelo n’a pas pu rester en Catalogne en raison de la situation financière précaire des Blaugranas.

De retour à City, le défenseur droit a tout simplement été mis au loft. Autrefois chouchou de Pep Guardiola, qui avait réalisé des innovations tactiques prodigieuses avec l’ancien bianconero, ce dernier ne rentre plus dans les plans du tacticien catalan. Depuis le début de saison, le natif de Barreiro s’entraîne avec le groupe, mais n’est appelé pour aucune rencontre alors que Kyle Walker et Rico Lewis ont été placés avant lui dans la hiérarchie. Ce week-end, lors de la victoire en déplacement à Chelsea (0-2), l’ancien du Benfica n’était toujours pas de la partie. Une situation forcément peu confortable pour celui dont le contrat avec les Cityzens expire en 2027. Pointé du doigt pour un comportement parfois problématique, mais aussi pour une rigueur défensive douteuse, Cancelo n’est plus en odeur de sainteté dans le nord de l’Angleterre.

L’Arabie saoudite et le Barça le regardent avec des yeux de Chimène

Dès lors, un départ semble être inévitable pour l’intéressé. Mais qui sont ces courtisans à quelques encablures de la fin du mercato en Europe, le 30 août prochain ? Toujours en proie à d’énormes problèmes financiers, le Barça est assurément sur les traces du joueur afin de le rapatrier. Cela serait forcément sous la forme d’un nouveau prêt. Une possibilité qui pourrait, selon les modalités proposées, convaincre City, enclin à se séparer du joueur sous n’importe quelle forme. Pour autant, cette alternative pourrait déjà être tuée dans l’œuf. En effet, comme le rapporte Sport ce matin, les prétentions salariales du joueur sont trop imposantes pour rentrer dans la masse salariale des Culés.

L’une des autres options à disposition de Cancelo est de rester à Manchester City et de prouver à Pep Guardiola qu’il mérite sa place dans l’équipe. En conférence de presse ce week-end, le technicien catalan avait d’ailleurs eu des propos élogieux sur son joueur tout en laissant planer le doute quant à son avenir : «peut-être qu’il va rester ou peut-être qu’il va être prêté. Il s’entraîne bien et se comporte bien. Ce qui se passera dépendra de son agent, nous le traiterons comme les autres, avec respect et en essayant de tirer le meilleur parti de ses qualités. Je n’ai jamais douté de ses qualités, mais nous verrons ce qui se passera.»

Dans tout ce marasme, l’Arabie saoudite pourrait également représenter une porte de sortie dorée. Ces derniers jours, un intérêt d’Al-Hilal a été rapporté par plusieurs médias anglais et espagnols. Capable d’assumer son salaire monstre, le club basé à Riyad est à la recherche d’un joueur à ce poste suite aux tractations avancées entre l’AS Rome et Saud Abdulhamid, le défenseur droit du champion d’Arabie saoudite en titre. À l’heure actuelle, le Golfe représente surtout une issue de secours intéressante alors que le mercato s’achève le 6 octobre prochain sur les terres saoudiennes.