Bordeaux : Aymeric Laporte touché par la situation du club

Relégués d'abord sportivement en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ont été rétrogradés en National 1 par la DNCG puis par la Commission d'appel en raison de problèmes financiers. Une situation dramatique qui pourrait entraîner la disparition du club sous sa forme actuelle puisqu'il serait incapable de survivre sans son statut professionnel.

Au micro de RMC Sport, Aymeric Laporte, formé dans la région bordelaise, a semblé touché par la situation de son club de cœur. « Bordeaux ? La situation est triste. C'est un club que je soutiens, c'est un club mythique en Ligue 1 et c'est mon club à moi depuis tout petit. Je suis triste et touché par la situation, mais c'est le football. J'espère qu'ils reviendront sur la scène européenne et en Ligue 1 aussi. »