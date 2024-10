Real Madrid : la stat cataclysmique de Kylian Mbappé

On l’a vu face au FC Barcelone, Kylian Mbappé s’est fait prendre de trop nombreuses fois au piège du hors-jeu. Un fait de jeu terrible pour un attaquant habitué depuis sa plus tendre enfance à éviter de tomber dans ce piège tendu par les défenseurs. Hansi Flick, qui avait préparé un plan particulier pour l’attaquant français, a vu ses défenseurs mettre en œuvre avec brio celui-ci.

La suite après cette publicité

Mais le technicien allemand, qui avait observé les performances de l’ancienne star du PSG depuis son arrivée à Madrid, a forcément remarqué qu’il était régulièrement hors-jeu depuis son arrivée en Espagne. C’est simple après 10 matches de Liga, Kylian Mbappé a été signalé à 17 reprises hors-jeu. Selon Opta, il s’agit du pire total dans les cinq grands championnats européens et une première depuis la saison 2013/14 et un certain Cristiano Ronaldo. Au moins, le champion du monde 2018 sait ce qu’il va devoir travailler à l’entraînement…