PSG : tout le monde tombe amoureux de Willian Pacho

Recruté à la surprise générale par le Paris Saint-Germain pour un montant de 40 millions d’euros lors du dernier mercato d’été, Willian Pacho s’est immédiatement imposé dans l’axe de la défense parisienne aux côtés de Marquinhos. Des performances solides et régulières qui ont impressionné de nombreux observateurs. Et Luis Enrique n’a pas manqué de faire son éloge en conférence de presse vendredi : « Je crois que depuis la saison dernière, je vous ai souvent parlé de la différence entre ce que je vous dis et ce que je pense. Mais les statistiques ne mentent pas. Il est l’un de ceux qui ont le plus joué. Sa signature était importante et il s’est adapté très vite. Cela a été facilité par la confiance et le temps de jeu. Mais il apporte ce dont on avait besoin : gagner les duels, ressortir le ballon, réussir à être efficace dans sa zone défensive. Il récupère beaucoup de ballons. C’est un apport qu’on a jugé positivement depuis son arrivée », avait confié l’ancien sélectionneur de la Roja.

De nouveau titulaire et rarement laissé au repos, Willian Pacho a encore réalisé une solide prestation contre le RC Lens samedi sur la pelouse du Parc des Princes : «On a trouvé avec Pacho un défenseur central de très haut niveau, il est très jeune, parfait pour notre idée de jeu avec un pressing haut, c’est un joueur puissant dans les duels, il ne fait pas de faute, trouve les espaces. Il possède une marge de progression et son adaptation a été plus rapide que ce que l’on pensait», a expliqué l’entraîneur espagnol après la rencontre remportée par les Parisiens (1-0). Face aux Sang et Or, le natif de Quinindé a touché 82 ballons avec une réussite de 93% à la passe. Il n’a perdu que huit ballons et a aussi remporté cinq de ses six duels. Avec trois tacles au cours de la rencontre, Pacho a totalement rempli son rôle de muraille équatorienne aux côtés du capitaine brésilien du PSG.

Hernandez et Kimpembe ont du souci à se faire

Récemment interrogé dans un long entretien accordé à l’Agence France-Presse (AFP) cette semaine, Willian Pacho n’a pas caché son bonheur de porter le maillot parisien après un début de saison aux côtés du capitaine Marquinhos: «Cela fait quelque temps que je joue bien. Je mets un point d’honneur à être régulier, la constance a toujours été mon point fort et j’ai l’intention de continuer. Je vais travailler, apprendre, en vue d’atteindre mes rêves. J’aimerais m’améliorer en phase offensive, lors des corners, être capable de marquer. J’avais hâte de jouer avec lui. C’est un rêve d’enfance, ça fait longtemps que je le vois jouer la Ligue des Champions. J’apprends beaucoup de Marquinhos, c’est un joueur très expérimenté et quelqu’un de bien. Dès le premier jour, il m’a appris à me libérer, à rester serein. Nous essayons de couvrir les espaces, on communique beaucoup, il est très clair. Il faut que je suive son exemple», a-t-il déclaré.

Titulaire à 13 reprises sur ses 14 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’international équatorien est passé de point d’interrogation estival à véritable leader automnal au Paris Saint-Germain. Une intégration et une explosion qui sont aussi l’œuvre de Luis Enrique, comme l’a justement souligné l’ancien roc de Fancfort: «Je m’adapte à ce qu’il demande, il est très intelligent. Ses entraînements m’ont aidé à mieux comprendre le jeu, et mes coéquipiers m’ont aussi beaucoup aidé. Il demande surtout de travailler. De jouer chaque jour à l’entraînement comme on jouerait en match. Et puis il nous demande de faire attention à la manière dont jouent nos futurs adversaires». Face à Lens, Pacho a également été l’auteur de quatre récupérations et a même provoqué deux fautes lensoises. Protection du ballon, rideau défensif, fer de lance en attaque… L’Equatorien est multicasquettes.

Quand Willian Pacho a signé au Paris Saint-Germain, le réflexe évident a été de penser qu’il jouerait le rôle de joker médical en attendant le retour des blessures de Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe voire du très fragile Milan Škriniar. Trois mois plus tard, le défenseur slovaque se retrouve hors de la rotation et plus que jamais sur le départ. Alors que Kimpembe et Hernandez sont sur le retour, Willian Pacho semble avoir fait oublier tous ses prédécesseurs : «Cela me fait très plaisir qu’ils reviennent, surtout pour Kim parce que je le suis depuis longtemps. Il a eu des moments difficiles, plus d’un an sans jouer. C’est toujours positif de profiter des qualités des coéquipiers, cela augmente le niveau général. Il n’y a rien de mieux qu’un effectif complet pour affronter tous les défis qui nous attendent», a néanmoins préféré temporiser le joueur de 23 ans dans les colonnes de l’AFP. La concurrence s’apprête à faire rage dans l’arrière-garde parisienne !