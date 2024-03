Lazio : Mattéo Guendouzi réagit à l’arrivée d’Igor Tudor

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, Mattéo Guendouzi, ancien milieu de terrain de l’OM aujourd’hui sous les couleurs de la Lazio, est revenu sur le récent départ de son entraîneur, Maurizio Sarri. «Honnêtement, j’ai été un peu surpris et choqué parce qu’il a quand même fait du très bon travail à la Lazio. Il a permis à l’équipe de terminer deuxième d’un des meilleurs championnats au monde, on s’est hissés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en demi-finale de la Coupe d’Italie. Il faut respecter son choix. Il a préféré se retirer parce qu’il pensait que ce serait mieux pour l’équipe».

Relancé sur le successeur du technicien italien - Igor Tudor - l’international français de 24 ans, qui avait déjà côtoyé ce dernier sous la tunique marseillaise, en a profité pour donner son avis sur l’arrivée du Croate. «Il a fait de belles choses à l’OM. Sur la fin de saison, ça a été un peu plus difficile pour tout le monde. On n’a pas réussi à accrocher notre objectif qui était de finir deuxièmes. On a terminé troisièmes. Il a eu des résultats en Italie avec Vérone. La manière dont il voit le football et dont il veut nous faire jouer, je sais que ça peut faire mal en Serie A». L’intéressé appréciera…