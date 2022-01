Liga : plombé par sa défense, Levante creuse encore face à Cadix

Dès l'entame, les Granotes se sont pourtant montrés plus ambitieux, avec une bonne occupation de l'espace et du mouvement devant. C'est ainsi qu'après un décrochage dans l'axe, Carlos Clerc a été alerté dans son couloir gauche, d'où il a décoché un centre en bout de course pour un Roger Martí oublié dans la surface de Cadix, mais qui a vu son coup de casque être bloqué par Jeremías Ledesma (4e). Toujours en trouvant un relais à l'intérieur, puis en orientant sur le côté, Jorge Miramón s'est échappé côté droit et a changé d'aile pour servir le remuant José Luis Morales, qui a enchaîné avec une volée (16e)... Encore stoppée ! C'est alors qu'Aitor Fernández a fait passer un premier frisson dans le dos de sa défense en renvoyant sur Iván Alejo une frappe sèche de Salvi Sánchez, mais heureusement pour les locaux, Alejo a manqué la mire en enroulant du gauche (23e).

Friable derrière, Levante a ensuite semblé être en danger sur chaque projection des visiteurs. Ainsi, Choco Lozano, mis sur orbite par une inspiration de Fede, a déboulé côté droit en transition rapide, avant de déposer sur la tête d'Álvaro Negredo un centre envoyé au second poteau. Et Negredo s'est appliqué pour remettre le ballon d'où il venait et battre Aitor Fernández (1-0, 34e). Puis au retour des vestiaires, Gonzalo Melero s'est rapidement offert une première situation dangereuse avec une frappe enroulée depuis l'entrée de la surface de réparation adverse, mais son tir a seulement flirté avec le cadre (46e). La réponse n'a pas tardé à venir. Avec un contrôle orienté, Alejo s'est défait du marquage couloir droit, avant de délivrer un centre tendu devant le but que Lozano a effleuré en taclant (54e). À l'heure de jeu, Levante a encore intensifié sa pression sur le but de Ledesma. Sans percer le coffre-fort. Et Cadix a finalement enfoncé le clou grâce à Salvi Sánchez (2-0, 74e). Les Granotes s'inclinent donc contre un concurrent direct et comptent désormais six points de retard sur le 19e, Alavés.