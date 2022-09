OM - Rennes : les compositions probables

La suite après cette publicité

Outre son parcours difficile en Ligue des Champions (deux défaites en autant de rencontres), Marseille réalise le meilleur début de saison de son histoire en Ligue 1. Avec six victoires et un seul petit match nul en sept journées, les Olympiens sont 2ème du championnat français avec 19 points, à ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Sur la scène nationale, les Marseillais comptent bien continuer sur cette lancée avec la réception de Rennes ce dimanche.

De son côté, le club breton, qui pointe à la 8ème place avant la fin de cette 7ème journée ce dimanche, reste sur une superbe victoire contre Auxerre (4-0) en Ligue 1. Par contre, les Rouge et Noir n'ont pas réussi à se défaire de Fenerbahce en Ligue Europa ce jeudi. Après une première période quelconque, les Bretons ont pourtant accéléré à la reprise menant 2 à 0 avant l'heure de jeu. Ils ont même eu des occasions de 3 à 0 mais ils ont fini par se saborder en finissant à 10 suite au rouge d'Hamari Traoré et en concédant le nul dans le temps additionnel.

Du changement dans l'entrejeu des deux équipes

Igor Tudor, qui n'est pas étranger au très bon départ de l'OM, devrait aligner un onze semblable à celui qu'il avait utilisé lors de la victoire contre Lille mais avec quelques changements. Devant Pau Lopez, indéboulonnable dans les buts marseillais, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot devraient former la charnière centrale, avec le forfait d'Eric Bailly. Pour les pistons, Jonathan Clauss serait reconduit sur le flanc droit tandis que Sead Kolasinac retrouverait le gauche. Dans l'entrejeu par contre, valentin Rongier et Jordan Veretout devraient être associés. Enfin en attaque, Alexis Sanchez serait épaulé par Matteo Guendouzi et Dimitri Payet.

Chez les Rennais, on devrait retrouver un onze plutôt classique avec Steve Mandanda dans les cages. La défense serait composée de Hamari Traoré sur le flanc droit, Joe Rodon et Arthur Theate dans l'axe et seule petite différence par rapport à la large victoire contre Auxerre la semaine dernière, Birger Meling devrait occuper le côté gauche de la défense rennaise. Au milieu, on devrait voir évoluer Benjamin Bourigeaud et Kamaldeen Sulemana sur les côtés, respectivement doit et gauche. Dans l'axe pour pallier l'absence longue durée de Baptiste Santamaria, Bruno Genesio devrait aligner une doublette Lovro Majer (buteur face à Fenerbahce) et Lesley Ugochukwu. Pour finir, l'attaque rennaise devrait être composée de Martin Terrier, en très grande forme sur les deux derniers matchs du club breton, et Amine Gouiri.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur 1er but d’Alexis Sanchez contre Rennes pour tenter de remporter 610 € (cote à 6,10). (cotes soumises à variation)