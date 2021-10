Bundesliga : le Bayern Munich en colle cinq à l'Union Berlin, le Borussia Dortmund et Fribourg maintiennent le contact

La 10e journée de Bundesliga avait débuté hier avec la victoire 2-0 du TSG Hoffenheim contre le Hertha Berlin et celle-ci se poursuivait ce samedi. En déplacement du côté de Berlin pour affronter l'Union, le Bayern Munich se devait d'oublier son humiliation 5-0 infligée mercredi par le Borussia Mönchengladbach. Le moins qu'on puisse dire c'est que le Rekordmeister s'est vite remis en ordre de bataille. Après une première frappe de Leroy Sané (8e), le Bayern Munich obtenait un penalty pour une faute de Paul Jaeckel (14e). Sans trembler, Robert Lewandowski ouvrait le score (1-0, 15e). Le buteur polonais se distinguait de nouveau quelques minutes plus tard. Servi par Thomas Müller, il s'offrait un doublé, son douzième but de la saison (2-0, 23e).

Le Bayern Munich déroulait et Leroy Sané se procurait deux occasions intéressantes (32e et 34e) avant de marquer suite à un joli centre de Thomas Müller venu de la droite (3-0, 35e). Alors qu'on pensait voir une démonstration, l'Union Berlin s'est repris avant la pause. Niko Giesselmann a réduit le score (3-1, 43e) avant que le but de Taiwo Awoniyi soit refusé pour hors-jeu (45e). Au retour des vestiaires, le Bayern Munich se remettait la tête à l'endroit avec un missile de Kingsley Coman dans la lucarne droite (4-1, 61e) mais encore une fois, la défense craquait. Julian Ryerson marquait ainsi son tout premier but en Bundesliga (4-2, 65e). Néanmoins, le Bayern Munich ne s'arrêtait pas là. Entré à la place de Lucas Hernandez touché (69e), Dayot Upamecano remontait bien le ballon pour Thomas Müller qui catapultait au fond des filets (5-2, 79e). Cette victoire 5-2 permet au Bayern Munich de confirmer son statut de leader.

Le Borussia Dortmund suit, Fribourg surprenant troisième

Dauphin du Bayern Munich pour un point avant ce match, le Borussia Dortmund défiait Cologne. Les Marsupiaux ont bien respecté leur rang. Pourtant Cologne a ouvert le score via Mark Uth mais ce dernier a été logiquement refusé pour une main (16e). Finalement, Dortmund prenait les devants grâce à Jude Bellingham qui trouvait idéalement Thorgan Hazard qui ouvrait le score (1-0, 40e). Au retour des vestiaires, Cologne poussait pour marquer. Anthony Modeste par deux fois tombait sur Gregor Kobel (49e et 51e). Finalement, c'est le Borussia Dortmund qui inscrivait un nouveau but par l'intermédiaire de Steffen Tigges (2-0, 64e). Ce succès 2-0 acquis par le Borussia Dortmund permet aux joueurs de Marco Rose de garder le contact avec le Bayern Munich. Les jaunes et noirs sont toujours deuxième à un point du Rekordmeister.

Troisième au classement de la Bundesliga avant ce match, Fribourg a fait le travail contre Greuther Fürth. Rapidement en tête sur un but contre son camp de Simon Asta (20e), les joueurs de Christian Streich se sont mis à l'abri avant la pause sur une réalisation de Nicolas Hofler (39e). Greuther Fürth a repris confiance en fin de match avec la réduction du score de Jamie Leweling (75e) mais Vincenzo Grifo sur penalty a validé cette victoire (78e). Un succès 3-1 qui permet à Fribourg d'être encore troisième à trois points du leader. Après avoir licencié Mark van Bommel et mis en place Florian Kohfeldt, Wolfsbourg s'est offert une belle victoire 2-0 contre le Bayer Leverkusen. Les Loups ont marqué au retour des vestiaires grâce à Lukas Nmecha (48e) et Maximilian Arnold (51e). En fin de match, Maxence Lacroix a été exclu et a concédé un penalty (90e +5) mais celui-ci a été manqué par Lucas Alario. Wolfsbourg remonte à la septième place à un point de son adversaire du jour qui reste quatrième. Enfin, Mayence a battu l'Arminia Bielefeld (2-1) et monte à la cinquième place. L'Arminia reste avant-dernier et relégable.

Les matches de l'après-midi

Borussia Dortmund 2-0 Cologne : Thorgan Hazard (40e) et Steffen Tigges (64e) pour Dortmund

Union Berlin 2-5 Bayern Munich : Niko Giesselmann (43e) et Julian Ryerson (65e) pour l'Union Berlin; Robert Lewandowski (15e et 23e), Leroy Sané (35e), Kingsley Coman (61e) et Thomas Müller (79e) pour le Bayern Munich

Bayer Leverkusen 0-2 VfL Wolfsbourg : Lukas Nmecha (48e) et Maximilian Arnold (51e) pour Wolfsbourg

SC Fribourg 3-1 Greuther Fürth : Simon Asta (20e, csc), Nicolas Hofler (39e) et Vincenzo Grifo (78e, sp) pour Fribourg; Jamie Leweling (75e) pour Fürth

Arminia Bielefeld 1-2 Mayence : Jacob Laursen (42e) pour Bielefeld; Lee Jae-Sung (25e) et Jonathan Burkardt (69e) pour Mayence

Le classement de la Bundesliga

Le classement des buteurs en Bundesliga