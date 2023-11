La sortie forte de Marvin Martin sur la comparaison avec Zidane

Difficile de penser à quelqu’un d’autre que Zinédine Zidane quand on prononce le nom de Marvin Martin. Il y a une dizaine d’années, ce dernier explosait en Ligue 1 sous les couleurs du FC Sochaux. Le meneur de jeu réalisait également des débuts tonitruants en équipe de France, à tel point qu’il était perçu comme le digne héritier de… Zizou. Hélas, la pression a vite pris le dessus et Marvin Martin n’aura jamais eu la carrière qu’on lui promettait à l’époque. Invité dans l’After, le milieu offensif de Hyères est revenu sur la comparaison avec ZZ.

«Je n’en ai pas souffert mais cela n’aide pas. Je me suis mis une carapace après ça, les attentes n’étaient plus les mêmes. C’était trop… Cela m’a plus desservi qu’autre chose», raconte Marvin Martin. Il s’étend également à propos de la nouvelle génération : «il faut les protéger ces jeunes (…), signer pro, c’est pas l’aboutissement, et c’est dur de le faire comprendre aux jeunes. (…) Faut être costaud mentalement, est-ce qu’ils sont prêts ? Je sais pas.»