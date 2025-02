Le vestiaire de l’OM réagit aux sanctions contre Pablo Longoria

Place au football désormais ! Enfin pas encore. L’actualité marseillaise des derniers jours a largement été inféodée aux propos tenus par Pablo Longoria après la large défaite à Auxerre (0-3). Pour ses accusations répétées de corruption des arbitres français, le président de l’OM a été condamné à 15 matchs de suspension. Il ne pourra plus descendre par exemple dans les couloirs des stades de Ligue 1 jusqu’à la fin de saison. Fabrizio Ravanelli a lui écopé de 3 matches. Ces sanctions font en plus de cela écho à celle déjà infligée à Medhi Benatia de trois mois après la rencontre entre les Phocéens et le LOSC en Coupe de France.

Jusque-là, l’OM s’était contenté d’un communiqué prenant acte de la sanction comme seule réponse. La conférence de presse de ce vendredi, à deux jours de la réception du FC Nantes au Vélodrome (20h45), a finalement permis à Roberto De Zebi d’en dire plus. S’il a d’abord témoigné de son soutien à l’égard de Jérémy Stinat et de sa famille, victimes jusque dans leur vie privée, le technicien marseillais en a remis une couche sur son sentiment depuis le début de la saison et de supposées décisions qui vont toujours à l’encontre de son équipe. «Tout ce que j’ai dit après le match, je le confirme. Je crois en la bonne foi des arbitres. Mais selon moi, l’arbitrage n’a pas été serein, il y a eu des erreurs éclatantes. On n’a pas perdu à cause de lui mais son rôle a été déterminant» entame l’Italien.

De Zerbi : «Je crois en la bonne foi des arbitres mais ils nous ont pénalisés à plusieurs reprises»

Encore très remonté, le technicien de 45 ans n’a pas dramatisé la situation mais il estime être victime de trop nombreuses erreurs. «J’ai décidé de venir à l’OM car c’est mon caractère. L’OM sera la dernière équipe que j’entraînerai en France. Tout ce que j’ai dit je le répète. Je dis toujours ce que je pense, avec respect. S’il faut dire les choses en étant soumis, ça ne m’appartient pas. Je ne parlerai plus des arbitres jusqu’à la fin de mon passage ici. Je crois en la bonne foi des arbitres mais ils nous ont pénalisés à plusieurs reprises.» La nouvelle déconvenue auxerroise et tout ce qui en a découlé ont tout de même accouché d’une décision. Les joueurs de l’OM ont désormais interdiction de parler aux arbitres.

«Est-ce que je parle d’arbitrage avec mes joueurs ? J’en parle avec eux car je suis un livre ouvert, je parle avec eux comme je parle avec vous ou ma famille. J’en ai parlé avec mes joueurs mardi. Je leur ai dit de ne plus parler de l’arbitrage et de ne plus faire le geste du VAR, de penser au match pendant 90 minutes.» Les membres du vestiaire sont avertis, à l’instar de Geoffrey Kondogbia, lequel accompagnait son entraîneur lors de ce point presse. Lui aussi a exprimé son soutien à son président (Longoria), son directeur sportif (Benatia) et son conseiller sportif (Ravanelli), tout en appelant à l’apaisement général. Il faut finir la saison dans la sérénité.

Kondogbia envoie un message à ses coéquipiers

«Ce sont des personnes qui comptent pour nous, les architectes de ce beau projet. On n’y est pas insensibles. Ça fait du mal à notre football, à notre championnat de France. On est joueurs, ce qu’on aime, c’est le foot. J’ai le sentiment que c’est compliqué ces derniers temps. On a tous notre rôle à jouer. Vous (les médias, ndlr) aussi, dans cette salle, il faut avoir un rôle d’apaisement. C’est un climat qu’il faut essayer d’apaiser avec l’aide de tout le monde» assure le tantôt milieu de terrain, tantôt défenseur. D’après lui, c’est son rôle, ainsi que ses coéquipiers, de laisser l’arbitre diriger sur le terrain.

«Si c’est un sujet dans le vestiaire? On parle de certaines décisions dans tous les vestiaires. La réalité, c’est de savoir si on a un pouvoir de décision sur ces questions. Le plus important, c’est ce qu’on maîtrise et ce qu’on met en place. On doit se concentrer sur ça. OK, des choses méritent des questionnements et des explications. Mais concentrons-nous sur ce qu’on peut maîtriser», plaide l’ancien joueur de Monaco ou encore de l’Inter. Car outre les remous liés aux arbitres, l’OM a surtout perdu pour la seconde fois de la saison contre Auxerre et se retrouve dans le viseur de l’OGC Nice, seulement 3 points derrière, pour la 2e place. Allez, cette fois place au football.

