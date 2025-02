L’OM réagit à la sanction de Pablo Longoria !

C’est sans doute un incendie qui est en train de s’éteindre. Samedi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné 3-0 contre l’AJ Auxerre. Un match à l’issue duquel le président phocéen Pablo Longoria a laissé échapper sa colère après la rencontre en critiquant l’arbitrage réalisé par Jérémy Stinat, l’officiel de cette partie. « C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite», avait-il déclaré.

Derrière, tout s’était emballé puisque ses propos ont été condamnés par le syndicat de l’arbitrage et les 111 officiels de Ligue 1 et Ligue 2 ont notamment porté plainte contre le dirigeant de l’OM. Passé ce mercredi devant la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel, le dirigeant espagnol savait qu’il s’exposait à une lourde sanction. Celle-ci est tombée durant la soirée et elle s’élève à 15 rencontres pour Pablo Longoria.

L’OM prend acte

«Quinze matchs de suspension ferme de toutes fonctions officielles et d’accès au banc de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant à ces zones. La sanction prend effet immédiatement», pouvait-on ainsi lire dans le communiqué publié par la LFP. Dès lors, la réaction de l’Olympique de Marseille se faisait attendre et elle est arrivée quelques minutes plus tard. Le club phocéen a accepté la décision qui a été prise par les instances françaises.

«L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction rendue ce jour par la commission de discipline de la LFP à l’égard de son Président, Pablo Longoria. Le Président du directoire reste motivé et déterminé par la réussite du projet à trois ans de l’OM qu’il a impulsé l’été dernier. Pablo Longoria poursuivra également tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international» peut-on lire dans un message qui pousse à la réconciliation entre les différents acteurs.