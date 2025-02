Auxerre - OM : Jérémy Stinat sort du silence

Pablo Longoria va être fixé sur son sort ce mercredi par la commission de discipline. Et le président de l’Olympique de Marseille risque de prendre très cher. Le week-end dernier, à l’issue du match perdu en Bourgogne face à l’AJ Auxerre (0-3), l’Espagnol, déjà très énervé en tribune, avait complètement pété un câble dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps en accusant l’arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat, de corruption, avant d’avoir qualifié la Ligue 1 de championnat « de merde ».

«20 ans de carrière et je n’ai jamais vu ce type de choses. (…) il n’y a pas de justification, il faut être juste sur tout. Il y a penalty sur Merlin. J’ai 4 arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Et le rouge de Cornelius au moment où tu réagis… Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty! C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite. (…) Dites-le bien que Pablo Longoria le dit : c’est de la vraie corruption !»

«C’est un moment difficile à vivre»

Face au tollé provoqué, le patron phocéen est sort du silence pour revenir sur ses propos. « Pas de corruption dans le foot français. La forme n’était pas appropriée et ce mot, je le regrette. Beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l’OM a été défavorisé. » De son côté, l’arbitre Jérémy Stinat a subi de plein fouet le coup de gueule de Longoria. Son domicile a été vandalisé et il a porté plainte pour « destruction de véhicules » et « menace de mort ». Et pour la première fois, il est sorti du silence dans les colonnes de Sud Ouest.

Après avoir précisé que son domicile n’avait pas fait l’objet de dégradation, Stinat a fait savoir qu’il trouvait « bizarre » que des pneus de ses véhicules aient été crevés, alors qu’aucun lien entre cet acte de vandalisme et ce match n’a été prouvé. Enfin, après avoir indiqué que son quotidien avait «changé», Stinat a fait le point sur son état psychologique. «C’est un moment difficile à vivre. Désormais, on fait attention à tout. (…) Le temps est passé, il faut faire la part des choses mais il y a encore un gros travail à faire. (…) Nous sommes une famille discrète, qui veut garder son cadre de vie intact. Je ne pensais pas que des trucs comme ça puissent arriver chez nous», a-t-il déclaré. Secoué et encore bouleversé, Jérémy Stinat n’a pas été préservé pour autant par la commission fédérale des arbitres puisqu’il sera au sifflet de la rencontre Angers-Toulouse dimanche prochain.