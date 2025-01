La condition ultime pour voir Marcus Rashford au Barça, Amad Diallo choque l’Angleterre

Le Barça tente un montage financier pour Rashford

Le Barça veut saisir l’opportunité Marcus Rashford. Selon Sport, l’attaquant anglais serait même une priorité. Le joueur de Manchester United attend de son côté la décision des Blaugranas et a refusé tout transfert en Premier League. Cependant, le Barça doit libérer de la masse salariale avant d’agir, tout en espérant que United aide ou que Rashford accepte de réduire son salaire. L’Anglais pourrait arriver en prêt, mais seulement si un départ est acté. Du côté de Bild, on parle aussi de l’intérêt de Dortmund pour l’attaquant. Il y a des obstacles financiers, mais il reste une option sérieuse. Dortmund envisage aussi un prêt. Marcus Rashford a l’embarras du choix mais ne va plus devoir tarder. Car Manchester United a déjà trouvé son remplaçant…

Diallo, un triplé en 12 minutes

Et oui, Amad Diallo a fait sensation hier soir contre Southampton, en sauvant son équipe dans les derniers instants (3-1). Le dernier de Premier League était sur le point de gagner en menant 1-0. Mais Diallo a sorti sa cape de héros en égalisant à la 82e minute… puis en terminant le match avec un triplé, le tout en 12 minutes. Comme l’explique le Manchester Evening News, Amad Diallo laisse son empreinte et est désormais acclamé comme le héros des Red Devils. Le Daily Mirror se réjouit de cette performance et met en avant l’exploit de l’attaquant sur sa Une. «C’est la plus belle semaine de ma vie,» a expliqué la pépite de 22 ans dans des propos relayés par le Telegraph.

Le Bayern Munich va encore piller Dortmund

Selon Bild, le Bayern veut trouver le successeur de Leroy Sané, en instance de départ. D’après le média allemand, la direction munichoise regarde du côté de son rival Dortmund qu’il adore dépouiller de ses meilleurs talents. La pépite Jamie Bynoe-Gittens est surveillée de très près. La preuve, la direction munichoise a même d’ores et déjà contacté l’entourage du joueur de 20 ans pour étudier la faisabilité d’un transfert. Le Borussia Dortmund traverse une crise interne en ce moment. Malgré le soutien de la direction envers l’entraîneur Nuri Sahin après la défaite 2-4 à Kiel, des tensions existent entre certains membres du staff, comme avec Sven Mislintat. Si Dortmund échoue, des départs au sein de la direction pourraient devenir inévitables.