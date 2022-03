Sporting CP : le retour au bercail remarqué d'Islam Slimani

Titularisé à seulement dix reprises en Ligue 1 en un an et demi, Islam Slimani (33 ans) a rapidement compris qu’il n’avait pas spécialement d’avenir à l’Olympique Lyonnais. Cet hiver, le buteur international algérien (83 sélections, 37 buts) n’a donc pas réfléchi à deux fois quand le Sporting Portugal lui a proposé de faire son retour à Lisbonne.

La suite après cette publicité

« Je reviens parce que les supporters m'aiment et parce que le club m'aime. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans le football. Le Sporting, les supporters et Alvalade (le stade, ndlr) me manquaient. La décision a donc été très simple », déclarait d’ailleurs Slimani lors de sa présentation. Un discours qui a depuis été suivi d’actes. Six ans après son départ du Portugal, le Fennec réalise en effet un retour très remarqué.

Slimani, le plus efficace depuis Jardel

Un mois après avoir disputé ses premières minutes avec le SCP, Slimani a disputé sept rencontres, toutes compétitions confondues. En Liga Bwin, l’ancien Gone est désormais un titulaire à part entière depuis deux matches. Résultat : 3 buts inscrits, dont un doublé avant-hier contre Arouca. Pas encore suffisant pour recoller au FC Porto (6 points d’écart), mais l’impact Slimani fait déjà réagir la presse locale. « L’éclair Slimani », titre Record. De son côté, O Jogo rappelle que « seul Mario Jardel marquait plus rapidement que Slimani ».

En effet, avec un but inscrit toutes les 91 minutes, Slimani est le deuxième attaquant le plus efficace du Sporting depuis Jardel en 2001/2002. Une nouvelle arme offensive que le coach Ruben Amorim ne voit pas comme un casse-tête, notamment vis-à-vis de la gestion de Paulinho, l’habituel attaquant des Leões. « Notre façon de jouer ne va pas changer. Paulinho s’est adapté et a réalisé une grosse deuxième période. Si un joueur marque deux buts ou ne marque pas, je ne vais pas changer. Slimani n’est pas un casse-tête, ça fait partie de l’évolution du club. Nous allons faire grandir l’équipe. » Tout un programme.