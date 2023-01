Manchester United : Antony se fait tailler dans tous les sens !

La suite après cette publicité

Erik ten Hag a voulu Antony, il l’a eu. Tout juste nommé manager de Manchester United, le technicien néerlandais a eu son mot à dire sur le mercato estival. Pour être compétitif sur tous les tableaux et surtout renforcer son secteur offensif, il avait donc fait du Brésilien sa grande priorité. Un joueur qu’il connaissait par cœur puisqu’il l’a dirigé lorsqu’il officiait à l’Ajax Amsterdam. Convaincu qu’il pourrait l’aider chez les Red Devils, Ten Hag a insisté pour que sa direction le recrute. Mais la partie était loin d’être gagnée. En effet, les Ajacides ont longtemps fermé la porte. Ce, malgré la volonté du joueur de rejoindre les Mancuniens.

Mais au bout d’un moment, l’Ajax a fini par céder. Il faut dire que les Mancuniens ont proposé 95 millions d’euros pour le polyvalent ailier auriverde. Difficile de refuser donc. Prêt pour ce nouveau défi, le joueur qui a signé jusqu’en 2027 se savait attendu. Auteur de 19 apparitions toutes compétitions confondues, dont 17 en tant que titulaire, il a marqué 5 buts dont 3 en championnat. Mais il n’est pas toujours régulier, lui qui s’est notamment attiré les foudres de son coach en osant un geste jugé inutile (geste de la toupie, ndlr) face au Sheriff Tiraspol en octobre dernier en Ligue Europa. Paul Scholes l’avait aussi repris de volée.

Un joueur critiqué à plusieurs reprises depuis son arrivée

« C’est tout simplement ridicule, c’est de la frime. Regardez la réaction d’Erik ten Hag, ça résume tout.» Trois mois plus tard, Antony est à nouveau au centre des interrogations et des critiques. Peu à son avantage face à Crystal Palace le 18 janvier (1-1), il avait été comparé à un flop d’Arsenal par Gabriel Agbonlahor. «En le regardant hier soir, il n’était pas content quand il s’est fait remplacer, mais il n’en fait pas assez pour moi. Il ressemble à Nicolas Pépé, qui était à Arsenal. Il a des qualités mais ne bat pas vraiment un joueur et pour moi, ils ont besoin de Garnacho pour débuter contre Arsenal. Ils ont besoin de Jadon Sancho. Ils ont besoin de plus d’options sur l’aile car Antony n’y est pas pour le moment.»

Mais c’est bien Antony qui a été titulaire hier lors du choc face aux Gunners en Premier League (défaite 3 à 2). Le Brésilien, sorti à la 71e, n’a pas été à la hauteur. Le Manchester Evening News lui a d’ailleurs attribué la note de 6 et a ajouté : «il a attiré les applaudissements des analystes de Man United pour sa volonté de revenir en arrière. Une amélioration par rapport à sa performance à Crystal Palace.» Le Daily Mail lui a donné un 5,5 et a indiqué qu’il faisait des «gestes inutiles» et qu’il était «réservé». Les consultants TV, eux, ont été moins tendres à son égard.

Les médias anglais se lâchent sur Antony

Gary Neville a été le premier à dégainer. Ses propos sont relayés par le Daily Mail. «Je veux en savoir un peu plus sur Antony, pour être honnête avec vous. Une signature de 90 millions de livres sterling. Je pense que devoir le sortir est une déception parce que vous aimeriez penser que comme Martinelli et Saka, qui sont aussi de jeunes joueurs, Rashford et Antony auraient pu être ceux qui auraient pu contrer et attaquer pour United (…) Il a un peu de travail à faire.». Rio Ferdinand aussi n’a pas épargné la recrue mancunienne.

«Il ne bat personne et je suis assis là à penser : "cela a-t-il toujours été le cas ?" J’ai vu des vidéos de lui quand il était à l’Ajax et c’était quelqu’un qui battait ses adversaires. J’ai vu Thomas Partey, que je ne qualifierais pas de sprinteur, le dépasser complètement, et je me suis dit : whaou, il (Antony) n’a pas beaucoup de puissance dans ses jambes !". C’est un ailier délicat, mais avec des ailiers délicats, vous voulez qu’ils puissent toujours battre le défenseur adverse.» Antony ne fait donc pas encore l’unanimité à Manchester United.