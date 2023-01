Arsenal - Manchester United : les notes du match

La suite après cette publicité

La Premier League bat son plein ce dimanche pour la 21ème journée du championnat anglais. Alors que Manchester City, dauphin d’Arsenal, a mis la pression sur le leader en battant sur son terrain Wolverhampton (3-0), les Gunners pouvaient reprendre le large à domicile en cas de victoire face à Manchester United, unique vainqueur des pensionnaires de l’Emirates Stadium lors du match aller cette saison (3-1). Pour cela, Mikel Arteta reconduisait le onze vainqueur sur le terrain de Tottenham la semaine dernière (2-0).

En tout début de rencontre, les coéquipiers Martin Odegaard essayaient d’emballer la partie et obtenaient même plusieurs corners mais les situations chaudes se passaient de l’autre côté du terrain. Bruno Fernandes, dans le dos de Gabriel Magalhaes, venait percuter Aaron Ramsdale et demandait un penalty après ce choc mais l’arbitre ne bronchait pas (6e). Les joueurs d’Erik ten Hag, sans se montrer flamboyant, ouvraient le score sur la première occasion de la rencontre. Sur un ballon perdu par Thomas Partey, Marcus Rashford dribblait le Ghanéen et s’avançait face à un Gabriel Magalhaes sur le reculoir avant d’armer un tir précis pour tromper le gardien adverse (17e, 1-0). À peine cinq minutes plus tard, les Gunners répondaient aux Red Devils pour dissiper les doutes malgré un début de match cruel pour eux. Granit Xhaka centrait au second poteau où Edward Nketiah surgissait pour passer devant Aaron Wan-Bissaka et propulser le cuir de la tête au fond des filets de David De Gea (24e, 1-1).

Les Gunners, en patron, ont fait plier United

Le public de l’Emirates Stadium retrouvait alors sa voix pour encourager son équipe. À la demi-heure de jeu, Aaron Ramsdale détournait des poings en corner une frappe de Scott McTominay après une passe en retrait d’Antony (28e). La rencontre ne perdait pas en intensité mais les occasions se faisaient plus rares à l’approche de la mi-temps. Au retour des vestiaires, il fallait attendre une petite dizaine de minute avant de revoir les Gunners se montrer dangereux. Bukayo Saka, à la lutte avec Christian Eriksen, rentrait dans l’axe pour déclencher une frappe qui terminait sa course dans le petit filet opposé de David De Gea (53e, 2-1). Les Red Devils réagissaient immédiatement par l’intermédiaire de Marcus Rashford mais le Mancunien tombait sur un grand Aaron Ramsdale pour contre d’une manchette à bout pourtant le tir de l’attaquant anglais (55e).

Seulement quelques minutes plus tard, le portier des Gunners relâchait le ballon après un corner et Lisandro Martinez en profitait pour égaliser (59e, 2-2). Peu avant le dernier quart d’heure de cette rencontre, Bukayo Saka enroulait une nouvelle frappe mais sa tentative échouait sur le poteau (70e). En fin de match, sur un coup franc de Martin Odegaard et après un cafouillage dans la surface mancunienne, Edward Nketiah récupèrait le ballon au point de penalty et se heurtait à la parade somptueuse de David De Gea (84e). Arsenal se détachait alors dans le final sur une déviation acrobatique de Edward Nketiah (90e, 3-2). Avec cette victoire, Arsenal reprend son avance de cinq points sur Manchester City. Manchester United de son côté reste à quai. Lors de la prochaine journée de Premier League, Arsenal se rendra à Everton tandis que Manchester United affrontera Crystal Palace à Old Trafford.

L’homme du match : Saka (8)

Un nouveau match de très grand. Comme souvent, le danger n°1 côté Arsenal s’appelait bel et bien Saka contre Man United. L’ailier international anglais a donné le tournis à Shaw, provoquant constamment dans son couloir, que ce soit en repiquant dans l’axe ou non (4 fautes subies). Il a fait preuve d’une justesse insolente balle au pied (4 passes clés), renversant aussi souvent le jeu quand il le fallait. Il a surtout inscrit son 7e but de la saison, d’un somptueux tir enroulé (53e), même s’il était proche de récidiver quand il a trouvé le poteau (70e). L’un des grands artisans de ce succès de folie à Londres.

Arsenal

Ramsdale (4) : une partie délicate pour l’ancien de Sheffield. Rapidement battu par la superbe frappe de Rashford (17e), le portier anglais s’est ensuite bien déployé pour repousser celle de McTominay (28e), pour ce qui constituait sa première véritable intervention. S’il a réalisé un arrêt déterminant après un exploit de Rashford dans la surface (55e), il s’est rendu coupable d’une faute de main offrant le 2e but mancunien à Martinez (59e). Sans gravité, au final.

White (4) : averti pour une grosse faute sur Rashford (19e), le latéral droit anglais s’est rapidement tiré une balle dans le pied face à l’un des meilleurs attaquants du Royaume du moment. L’ancien de Brighton n’a pas livré son meilleur match, semblant souvent à contre-temps et apportant moins offensivement dans son couloir. Remplacé à la pause par Tomiyasu (5) , qui s’est rapidement mué en passeur en confiant le ballon à Saka avant son exploit individuel (53e). Mais le Japonais a également eu du mal face à la fougue de Rashford, alternant le bon et le moins bon… avant de mieux finir le match.

Saliba (6) : une prestation solide pour le Français. Même s’il aurait pu sortir un peu plus dans les pieds de Rashford sur le premier but, l’ancien défenseur de l’OM a de nouveau affiché une grande sérénité dans ce "big game". Solide et combatif dans les duels, le natif de Bondy continue d’en imposer, en patron, tout en restant calme à la relance.

Gabriel (6) : après un petit errement qui a failli permettre à Fernandes d’obtenir un penalty (6e), le Brésilien de la charnière d’Arsenal s’est rapidement ressaisi pour rendre une copie plus intéressante. Dominant dans les airs face au géant Weghorst et dans ses duels au sol (6/8) l’ancien joueur du LOSC est monté en puissance, apportant lui aussi de la sérénité derrière (2 dégagements, 2 tirs bloqués, 1 interception, 2 tacles) et n’hésitant pas à venir donner un coup de main en phase offensive.

Zinchenko (7) : auteur d’une très grosse débauche d’énergie, comme à son habitude, dans le couloir gauche, on a aussi beaucoup vu l’Ukrainien se recentrer, comme le veut le schéma de jeu d’Arsenal. Propre et toujours très juste dans ses transmissions, précieux à la construction, omniprésent offensivement et vigilant défensivement (1 dégagement, 2 interceptions, 2 tacles), l’Ukrainien n’a laissé que des miettes à ses adversaires. Son centre décisif amène le but victorieux qui libère l’Emirates Stadium (90e). De quoi confirmer qu’il est devenu indispensable à son équipe.

Partey (7) : très actif dans l’entrejeu d’entrée, le Ghanéen a été le premier à allumer la mèche, sans cadrer (3e). C’est en revanche lui qui, en voulant jouer trop vite, est à l’origine de la perte de balle amenant le premier but de MU (17e). Difficile de lui en vouloir, tant il a encore brillé au milieu du terrain, se fendant de retours défensifs très précieux et amorçant des offensives grâce à sa vision du jeu.

Xhaka (6) : qu’il semble loin le Granit Xhaka des années précédentes. Auteur d’un centre parfait déposé sur la tête de Nketiah (24e), le milieu de terrain suisse était partout contre Manchester United. Son rôle beaucoup plus libéré lui a permis de toucher toujours autant de ballon dans le dernier tiers adverse, notamment dans la surface. La justesse technique de son pied gauche et son intelligence de jeu, tout comme sa combativité, ont fait le reste.

Saka (8) : voir ci-dessus.

Odegaard (6) : le métronome des Gunners a encore régalé l’Emirates Stadium avec sa patte gauche élégante, se montrant décisif en toute fin de rencontre. Il a trouvé de sacrés décalages sur le pré, tout en restant une menace offensive dans le dernier tiers. Si le Norvégien n’a pas eu beaucoup de réussite dans ses tentatives, étant souvent contré de justesse par un pied mancunien, il pourra se targuer d’avoir vu son tir être repris par Nketiah dans les dernières secondes (90e). Remplacé par Holding (90e+3).

Martinelli (5) : la mobylette brésilienne a eu du mal à régler la mire (9e, 22e) dans ses tirs, quand elle n’était pas contrée, avec pas mal de déchet technique dans le dernier geste. Toujours aussi remuant et percutant balle au pied dans le couloir gauche, le n°11 d’Arsenal a encore une fois laissé beaucoup de jus sur le rectangle vert, permettant aux siens de grappiller de précieux mètres dans le camp adverse, tout en fatiguant bien son vis-à-vis. Remplacé par Trossard (82e) , qui a pu disputer ses premières minutes avec les Gunners, décalant même Zinchenko sur le but de la victoire.

Nketiah (7) : le remplaçant de Jesus assume ses responsabilités. Le jeune avant-centre anglais, dans la continuité de ses matchs, a fait du bien sur le front de l’attaque, participant activement à la construction du jeu de son équipe, et se montrant présent à la finition. Le n°14 a parfaitement surgi dans le dos de Wan-Bissaka pour égaliser de la tête (24e), avant d’offrir la victoire aux siens en fin de match, en renard des surfaces (90e). Sa mentalité est toujours aussi impeccable, avec un engagement de guerrier. De quoi lui faire oublier d’avoir buté sur un immense De Gea (84e).

Manchester United