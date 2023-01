Premier League : porté par un grand Erling Haaland, Manchester City gifle Wolverhampton, Leeds et Brentford se quittent bons amis

Avec la réception de Wolverhampton cet après-midi, Manchester City devait à tout prix prendre les trois points dans son antre de l’Etihad Stadium et ainsi mettre la pression sur Arsenal, leader du championnat avec cinq unités d’avance avant ce week-end, qui reçoit Manchester United (17h30, match à suivre sur notre live commenté). Pep Guardiola faisait toujours confiance à Rico Lewis à droite, aux dépens de Kyle Walker, tandis qu’Erling Haaland était aligné en pointe aux côtés de Jack Grealish et Riyad Mahrez. Du côté des Wolves, Matheus Cunha et Pablo Sarabia, tous deux arrivés cet hiver, étaient sur le banc de Julen Lopetegui au coup d’envoi.

Comme à leur habitude, les Skyblues mettaient très vite le pied sur le ballon et obligeaient leur adversaire de l’après-midi à reculer dans le dernier tiers pour neutraliser les nombreux assauts des hommes en bleu ciel. Néanmoins, les Loups, comme l’avait fait Tottenham en milieu de semaine, tentaient de faire douter les locaux, sans avoir la même réussite que les Spurs, finalement renversés en seconde période (4-2). Il fallait attendre la fin du premier acte pour voir Haaland, discret sur le terrain, venir trouver le chemin des filets de la tête sur un centre en une touche de Kevin De Bruyne (1-0, 40e), auteur de sa 11e passe décisive en PL, sa 5e pour le Norvégien.

Le Cyborg écrase la concurrence

En seconde période, le numéro 9 des Cityzens ne semblait pas vouloir s’arrêter et transformait d’abord un penalty obtenu par Gundogan peu après le retour des vestiaires, en prenant à contre-pied José Sa (2-0, 49e). Ce dernier, auteur d’une relance hasardeuse pour sa défense, voyait Riyad Mahrez surgir pour offrir à son coéquipier prolifique son quatrième triplé en Premier League, battant le record d’un certain Ruud van Nistelrooy (nombre de matches pour 4 triplés) et allant chercher celui d’Alan Sherer (5 hat-tricks en une saison de PL). Après cet après-midi en terres mancuniennes, EH9 domine largement le classement des buteurs avec ses 25 réalisations en championnat. Malgré un but de Mahrez (67e) et une suspicion de penalty pour les Wanderers (70e), tous deux refusés par la VAR, le score ne changeait plus (3-0). City revient temporairement à deux points des Gunners, les Wolves, toujours à égalité avec Bournemouth, premier relégable.

Dans l’autre rencontre de ce duplex du championnat outre-Manche, Brentford, 9e au classement avant ce déplacement à Ellan Road, était contraint de partager les points avec Leeds. Un duel pourtant dominé par les hommes de Jesse Marsch, également proches de la zone rouge (17 points, à égalité avec les Cherries et Wolverhampton). Rodrigo Moreno était mis en échec sur une belle frappe à l’entrée de la surface par son compatriote dans l’équipe adverse, David Raya, (39e), qui gagnait son deuxième duel en seconde période (57e). Le portier espagnol s’imposait également face à Wilfried Gnonto, auteur d’un coup de casque bien placé (68e). Un score de parité qui permet aux Bees de passer devant Liverpool et de se hisser à la 8e place, Leeds se donne un peu d’air et prend une unité d’avance sur les équipes relégables.