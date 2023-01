Premier League : Manchester City renverse Tottenham grâce à un Riyad Mahrez de folie

Deuxième du classement de Premier League avec huit points de retard sur Arsenal, Manchester City avait l’occasion de réduire l’écart ce soir. L’Etihad Stadium était en effet le théâtre du match en retard de la septième journée entre les hommes de Pep Guardiola et le Tottenham d’Antonio Conte. Les Londoniens jouaient gros eux aussi dans le nord-ouest de l’Angleterre. Cinquièmes à cinq longueurs de Newcastle (4e), premier membre du Big Four, les Spurs se devaient de réaliser un bon résultat pour mettre la pression sur les Magpies.

Sans surprise, City a pris le contrôle du cuir dès les premières minutes. Mais en face, Tottenham défendait bien et ne rechignait pas à mettre quelques coups pour stopper les offensives mancuniennes. Un scénario pas franchement profitable aux amateurs de spectacle. D’ailleurs, il a fallu attendre la 36e minute et une tête de Son sur un centre pour voir la première tentative cadrée de la rencontre. Une action de but qui a eu le mérite de donner de la confiance à des Spurs. Ils ont multiplié les corners en passant essentiellement sur les côtés, avant de mettre KO leurs adversaires en deux minutes. Ils ont tout d’abord profité d’une grosse erreur de relance d’Ederson pour ouvrir le score grâce à Dejan Kulusevski (45e). Sonnés, les joueurs de Guardiola ont ensuite encaissé le but du break par Emerson. L’ancien Blaugrana a repris victorieusement de la tête d’un tir en force de Kane dégagé par Ederson (45e+2).

Mahrez a brillé

À la pause, l’Etihad Stadium boudait sévère. Et puis Pep Guardiola est passé par là. Au retour des vestiaires, les partenaires d’Erling Haaland ont changé d’attitude. En mettant plus d’intensité et d’agressivité, les Cityzens ont logiquement repris leur domination, avant d’offrir cinq minutes de folie à leur public. À la 51e minute, Julian Alvarez a profité d’un cafouillage devant le but de Lloris suite à un centre de Riyad Mahrez pour réduire l’écart (1-2). Deux minutes plus tard, Mahrez, encore lui, a trouvé Haaland pour l’égalisation (2-2, 53e). Après trois matches sans marquer, le Norvégien est de retour. Le Mahrez show n’était toutefois pas terminé. Trois minutes après avoir offert le but égalisateur à Haaland, l’Algérien a donné un sacré coup de chaud à Lloris avec une frappe du droit passant juste à côté du poteau droit du français.

Cloués au pilori, les Londoniens ne voyaient plus le jour, mais auraient pu repasser devant, contre le cours du jeu. Mais heureusement pour les Cityzens, Ederson a repoussé sur sa barre transversale une frappe de Perisic. Tottenham a raté le coche et va le regretter. Trois minutes plus tard, Mahrez était enfin récompensé de ses efforts en marquant le troisième but de son équipe (3-2, 63e). Une réalisation pour laquelle le Fennec peut remercier un Lloris coupable de ne pas avoir couvert le premier poteau. Cerise sur le gâteau, un mauvais contrôle de Lenglet a permis à Mahrez de clore son festival en signant un doublé en toute fin de match (4-2 90e). Un succès qui permet donc à Manchester City de revenir à cinq longueurs d’Arsenal (qui compte un match en moins). De son côté, Tottenham reste cinquième, à cinq unités de la quatrième place.

