Les papys buteurs font de la résistance !

Comme souvent, certains joueurs continuent de performer une fois les 35 ans passés. Un phénomène qui prend en ampleur puisque les joueurs ont tendance à avoir des carrières plus longues qu'auparavant. Terrain fertile pour les buteurs âgés, la Serie A met en évidence certains joueurs de talent. Auteur d'un doublé lors du dernier derby de la Madonnina (2-1), Olivier Giroud (35 ans) réalise une saison solide avec 8 buts en 21 rencontres toutes compétitions confondues. Arrivé de Chelsea l'été dernier, le champion du monde 2018 s'adapte doucement, mais sûrement au championnat italien. Son partenaire de club Zlatan Ibrahimovic (40 ans) dispose aussi de beaux restes avec 8 buts en 19 matches.

Le buteur suédois qui a connu quelques pépins physiques peut compter sur une hygiène de vie remarquable qui lui permet de rester au sommet. Du côté du rival intériste, Edin Džeko (35 ans) n'est pas en reste. D'ailleurs son départ de l'AS Roma pour l'Inter Milan l'été dernier semble lui avoir donné une nouvelle jeunesse. Il affiche 13 réalisations en 31 matches cette saison. Autre joueur d'expérience, Domenico Criscito (35 ans) brille aussi avec le Genoa. L'ancien de la Juventus et du Zenit qui alterne pourtant entre latéral gauche et défenseur central comptabilise 6 buts en 16 matches avec une équipe relégable.

La Liga et la Premier League aussi à l'honneur

Le championnat espagnol est aussi de plus en plus valorisant pour les attaquants d'âge avancé. Luis Suárez (35 ans)en est l'un des dignes représentants et affiche 10 buts en 30 matches cette saison avec l'Atlético de Madrid. Ancienne gloire du club matelassier, Radamel Falcao (35 ans) s'offre une seconde jeunesse avec le Rayo Vallecano qu'il a rejoint l'été dernier. Neuvième de Liga avec le promu, le buteur colombien compte 5 buts en 16 matches sous les couleurs des Franjirrojos. Plus âgé, Jorge Molina (39 ans) n'en reste pas moins efficace. L'attaquant de Grenade a fait parler la poudre à 9 reprises en 23 matches cette saison.

Le buteur de Cadix Alvaro Negredo (36 ans) est aussi en forme avec 7 buts en 25 matches toutes compétitions confondues. Si la Bundesliga dispose moins d'attaquants âgés, en Premier League, ils sont deux à faire beaucoup de dégâts. Évidemment, il y a Cristiano Ronaldo (37 ans) qui malgré un coup de mou a déjà marqué à 14 reprises en 25 matches sous les couleurs de Manchester United. Le Portugais reste au sommet tout comme Jamie Vardy (35 ans) qui compte 11 buts en 22 rencontres avec Leicester et continue d'affirmer son statut en Premier League.

En Ligue 1 et à travers le monde

En Ligue 1, on peut penser au défenseur ivoirien Ismaël Traoré (35 ans) qui comptabilise tout de même 3 buts en 22 matches avec Angers, mais celui qui retient l'attention est évidemment Burak Yilmaz (36 ans). S'il est moins performant que la saison dernière, il compte tout de même 6 buts en 27 matches avec Lille. Dans les autres championnats, d'autres joueurs âgés font encore parler la poudre. L'ancien joueur de Caen Youssef El Arabi (35 ans) reste performant du côté de l'Olympiakos avec pas moins de 15 réalisations en 31 rencontres. C'est un tout petit peu moins que Lior Refaelov (35 ans). L'attaquant israélien continue d'être excellent en Belgique avec Anderlecht où il affiche 16 buts en 31 matches. Ancien joueur de Boulogne, Guingamp ou encore Montpellier, Mustapha Yatabaré (36 ans) marque toujours en Turquie.

L'attaquant de Sivasspor compte 7 réalisations en 30 matches. Du côté de la Russie, Denis Glushakov (35 ans, 7 buts en 17 matches) et Christian Noboa (36 ans, 7 buts en 19 matches) s'amusent respectivement avec Khimki et Sochi. L'ancien de Monaco, Vagner Love (37 ans), a marqué les esprits dans les compétitions européennes avec 5 buts en 12 rencontres avec le club kazakh du Kairat Almaty et vient de signer au Danemark au FC Midtjylland. L'ancien international allemand Łukasz Podolski (36 ans) s'offre du bon temps avec le Górnik Zabrze (4 buts en 16 matches) tandis que deux anciens internationaux français, André-Pierre Gignac (36 ans, 6 buts en 16 matches) et Bafetimbi Gomis (36 ans, 9 buts en 19 matches) continuent de briller dans des championnats exotiques. Le premier poursuit sa légende au Mexique avec les Tigres tandis que le second a récemment signé à Galatasaray en provenance d'Al Ahli.