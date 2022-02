Manchester United : la délicate situation de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

C'est assez rare pour être souligné, mais Cristiano Ronaldo (37 ans) traverse une période assez particulière avec Manchester United. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors, à en croire les derniers échos de la presse anglaise. La raison ? Muet lors des quatre dernières sorties des Red Devils (3 en Premier League, 1 en FA Cup), le quintuple Ballon d'Or n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 30 décembre dernier, soit déjà plus d'un mois. Et près d'une éternité pour le serial buteur qu'est et qu'a toujours été CR7, qui reste sur un gros raté sur penalty face à Middlesbrough (1-1, 7-8 aux t.a.b.), au 4e tour de la FA Cup.

Son cas interroge outre-Manche, d'autant plus que l'international portugais (184 capes, 115 buts) est déjà annoncé sur le départ, notamment vers le Paris Saint-Germain, alors qu'il est revenu l'été dernier après un passage mitigé avec la Juventus. Sa relation avec l'entraîneur intérimaire de MU, Ralf Rangnick, n'est peut-être pas étrangère à ces différents bruits de couloirs. Ce n'est pas sa sortie remarquée contre Brentford (3-1), le 19 janvier dernier, qui a calmé les ardeurs de la presse européenne.

Le paradoxe CR7

Le technicien allemand, donnant peut-être aussi un indice sur l'état de la relation entre les deux hommes, n'avait d'ailleurs pas hésité à recadrer la star planétaire face aux médias après le succès face aux Bees. « Je ne pense pas que ce sera dans l’intérêt de qui que ce soit - pas à son avantage, pas au profit de ses coéquipiers. Je ne le blâme pas pour cela, mais n’importe quel manager souhaiterait que ce ne soit pas trop émotif et aussi devant les caméras de télévision. Il demandait aussi "pourquoi moi et pas l’un des plus jeunes joueurs ?" La réponse est venue quand l’un d’eux a marqué le troisième but. »

La situation compliquée de Cristiano Ronaldo demeure toutefois paradoxale, lui qui, à plusieurs reprises cette année, a su marquer même lorsqu'il était moins bien sur le terrain. S'il est venu avec le statut de machine à buts destinée à ramener Manchester United sur le toit de l'Angleterre et de l'Europe, le champion d'Europe 2016 n'est pas tout le temps servi dans les meilleures conditions par ses partenaires. Le tout dans un collectif malade et toujours en quête de repaires. Forcément, s'il est un peu moins chirurgical qu'à l'accoutumée, cela se ressent plus rapidement.

Des signaux positifs dans le jeu

Celui qui a tout de même trouvé le chemin des filets à 14 reprises (plus 3 passes décisives) en 26 apparitions toutes compétitions confondues depuis son retour au Royaume de Sa Majesté ne possède plus les mêmes jambes que lorsqu'il a explosé aux yeux de la planète football du côté d'Old Trafford. Il n'en reste pas moins très actif dans le jeu. CR7 participe énormément en phase offensive de par ses décrochages, ses appels, ou encore ses quelques gestes de grande classe dont il a le secret pour créer des décalages ou tenter de faire la différence.

Mais voilà, la cruelle loi du ballon rond fait que les joueurs de son calibre, qui plus est dans un club de l'envergure de Manchester United, restent jugés sur leur rendement offensif. Les statistiques y occupent une place ô combien importante dans le football moderne. Que les fans mancuniens se rassurent : leur n°7 reste un compétiteur hors pair. Cristiano Ronaldo aura, à coup sûr, à cœur de mettre fin à ce début de série négative dès ce mardi, à Burnley (21h, 24ème journée de Premier League). Et de ne pas enchaîner un 4ème match de championnat sans faire trembler les filets adverses, comme entre septembre et octobre dernier (sa pire série depuis 2017-2018, au Real Madrid). Sans oublier que la Ligue des champions, sa compétition favorite dont il est le meilleur buteur de l'histoire, se profile.