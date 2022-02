PSG : la première recrue qu'exige Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain, c'est du sérieux. Nous vous avons, à plusieurs reprises, dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato les dessous des discussions entre le club de la capitale et l'ancien coach du Real Madrid, plutôt bien tenté par le challenge parisien. Seulement, le principal concerné veut des garanties sur le plan sportif, et les pleins pouvoirs pour recruter qui il le souhaite.

Et ces derniers jours, l'Angleterre évoque en masse un départ de Cristiano Ronaldo. Notamment parce qu'il ne serait pas vraiment à l'aise du côté d'Old Trafford, déçu par les prestations des Red Devils, et sa relation avec Ralf Rangnick serait tout sauf idéale. Hier, le Mirror évoquait ainsi les envies de départ de la star portugaise, avec Paris comme possible point de chute.

Deux hommes proches

Le quotidien Marca s'empare de ces infos anglaises et va plus loin, expliquant même que l'arrivée du Portugais est une condition fixée par Zinedine Zidane pour accepter de signer avec le Paris Saint-Germain. Les deux hommes se connaissent bien, s'entendent très bien en dehors du terrain, et le coach français sait comment exploiter du mieux possible ses qualités.

Une arrivée du côté du Parc des Princes qui tenterait bien l'ancien numéro 7 du Real Madrid, qui aurait déjà demandé à Jorge Mendes de lui trouver un nouveau point de chute. Et forcément, rares sont les clubs en mesure de s'aligner sur le salaire du natif de Madère. Affaire à suivre donc, mais nul doute qu'un duo Messi-CR7 serait particulièrement alléchant...