Fenerbahçe-Rennes : le gros coup de gueule de Benjamin Bourigeaud

C'est un scénario similaire au match aller, ou pire. Sur la pelouse de Fenerbahçe, Rennes avait l'occasion de valider officiellement son billet pour les 8es de finale de Ligue Europa. Et tout commençait bien puisque les Bretons menaient 3-0 en 30 minutes. Mais comme au match aller, les Turcs ont su revenir et ont marqué 3 buts pour égaliser en toute fin de rencontre. Un scénario qui ne passe pas du tout comme l'a confié Benjamin Bourigeaud au micro de RMC Sport.

«Ce n'est pas un excès de confiance. On fait le match qu'il faut au départ. On est parfait au début. On gagne 3-0 à l'extérieur. On a un temps faible en de première période. Après, on a essayé de faire le maximum. En fin de match, on doit faire mieux. Aujourd'hui, c'est une faute professionnelle de ne pas gagner. On est des imbéciles parce qu'à 3-0, on doit fermer la boutique et là on prend 3 buts. Franchement, on n'a pas le droit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On fait des touches en trop, on essaye de dribbler alors qu'on doit prendre zéro risque, et dégager. On avait dit qu'on avait appris, mais on démontre qu'on doit encore apprendre. Il va falloir arrêter et se poser les bonnes questions. On n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. On aura une finale à la maison maintenant. On s'est gâché la fête.»