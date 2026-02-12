Menu Rechercher
Álex Jiménez définitivement à Bournemouth, le Real Madrid récupère un gros chèque

Prêté par l’AC Milan avec option d’achat à Bournemouth en début de saison, Álex Jiménez s’éclate en Premier League. L’Espagnol de 20 ans est devenu un titulaire indiscutable au poste de latéral droit, au point de voir les Cherries boucler définitivement son arrivée ce jeudi matin pour 20 M€, plus 5 M€ de bonus. Il a signé jusqu’en 2031.

Cette affaire arrange le Real Madrid qui va pouvoir récupérer 50% de cette indémnité de transfert, comme le rappelle AS. Formé au sein de la Casa Blanca, Jiménez avait quitté la capitale espagnole pour rejoindre les Rossoneri à l’été 2024 contre 6,5 M€, plus la moitié d’un éventuel futur transfert. Le Real a eu l’oeil.

