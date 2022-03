Lilian Thuram clashe le Parc des Princes après les sifflets contre Messi

Invité sur le plateau de la radio catalane Qué T'hi Jugues, Lilian Thuram, le champion du monde 1998, passé par le FC Barcelone à la fin de sa carrière, a été interrogé sur les sifflets du Parc des Princes à l'encontre de Lionel Messi face à Bordeaux, après la déconvenue du PSG face au Real Madrid quelques jours plus tôt.

Selon lui, la responsabilité de l'élimination a été imputée à tort à Lionel Messi, et il estime que les gens devraient montrer plus de respect au septuple Ballon d'Or : «il y a des gens qui manquent de respect à Messi et au football. Les gens croient que le PSG est exclu de la Ligue des champions à cause de Messi, et ça veut dire qu'ils ne comprennent pas.»