Ça a continué à chauffer dans le vestiaire entre Neymar et Djalo

Pour son retour dans le onze de départ du PSG, Neymar a vu rouge contre le LOSC (0-1). D'abord averti pour une altercation avec Benjamin André en début de deuxième période, il a écopé d'un second carton jaune en bousculant Djalo dans les arrêts de jeu.

Le Portugais a lui aussi reçu un deuxième avertissement et donc un rouge. Les deux joueurs sont rentrés ensemble et alors que la tension semblait être retombée le long de la ligne de touche, ils ont fini par en venir quasiment aux mains dans les couloirs menant aux vestiaires. Ils ont dû être séparés par des membres de la sécurité et des différents staffs.