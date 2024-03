Arsenal-Porto : les compositions officielles

Du courage et du caractère. Arsenal reçoit le FC Porto ce mercredi à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir perdu à l’aller sur un but dans le temps additionnel de Galeno (1-0), les Gunners ont besoin d’une victoire de 2 buts d’écart ou plus pour valider leur ticket pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2010.

Pour ce faire, Mikel Arteta a aligné un 4-3-3 avec un milieu composé d’Odegaard, Rice et Jorginho. En forme lors de ses derniers matches, Kai Havertz est titulaire en pointe avec Bukayo Saka et Leandro Trossard. le Français William Saliba composera la défense londonienne aux côtés de Gabriel, White et Kiwior. Le buteur de l’aller, Galeno, est de la partie du côté de Porto.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard (cap.), Rice, Jorginho - Saka, Havertz, Trossard.

FC Porto : Costa - João Mario, Pepe (cap.), Otavio, Wendell - Varela, Nico Gonzalez - Francisco Conceiçao, Pepê, Galeno - Evanilson.