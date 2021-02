Atalanta : Willy Ta Bi est décédé

Jeune joueur de l'Atalanta, le milieu défensif Willy Ta Bi (21 ans) vient de décéder d'un cancer du foie. International U20 ivoirien, il était annoncé comme un des grands espoirs du club italien. Malade depuis de longs mois, le natif de Divo n'avait plus disputé un match depuis le 14 juin 2019 et la victoire de l'Atalanta 1-0 contre l'Inter Milan en finale du championnat de Primavera.

«Nous pleurons le décès prématuré de notre joueur et Champion U19 d'Italie Willi Braciano Ta Bi et partageons le chagrin de sa famille et de ses proches. Repose en paix, Willy» a annoncé la Dea via un communiqué sur les réseaux sociaux.