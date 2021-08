OM : Steve Mandanda ne prête pas attention aux rumeurs de transfert

La suite après cette publicité

Alors que certains médias spéculaient sur une signature au LOSC pour pallier le départ de Mike Maignan à l'AC Milan, le gardien de but de l'Olympique de Marseille Steve Mandanda (36 ans) a tenu à y répondre dans un entretien accordé à La Provence. L'international français aux 34 sélections a affirmé ne pas se préoccuper des rumeurs d'envie de quitter l'OM en raison de l'arrivée de Pau Lopez, avec qui il sera en concurrence lors de la saison à venir.

«Je ne fais pas attention à tout ce qui peut se dire, s’écrire, aux fausses rumeurs. Je sais ce qui se passe dans ma tête, avec le coach, les dirigeants et c’est le plus important. Il est plus difficile de se couper de tout avec les réseaux sociaux, mais j’ai beaucoup de recul», a-t-il affirmé au quotidien local.