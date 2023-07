L’accueil exceptionnel des Marseillais pour Iliman Ndiaye

La suite après cette publicité

Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’Iliman Ndiaye ne soit officialisé par l’Olympique de Marseille. Malgré un mercato déjà très alléchant qui a vu débarquer Renan Lodi, Geofrrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ismaïla Sarr, Pablo Longoria lorgnait depuis plusieurs semaines sur l’attaquant de Sheffield.

Né à Rouen mais passé par Marseille durant son enfance, Iliman Ndiaye n’a jamais caché son désir de retrouver le club phocéen. Pour le plus grand plaisir des supporters de l’OM. Après de longues négociations parfois houleuses, avec Sheffield, tout juste promu en Premier League, l’équipe de Marcelino a trouvé un accord d’environ 15 M€ pour s’attacher les services du Sénégalais. À peine arrivé à l’aéroport de Marignane dans la nuit de dimanche à lundi, Illiman Ndiaye a été accueilli dans une ambiance de feu, devant près de 500 supporters déchainés. Entre les fumigènes et les "Aux armes" lancés par les Marseillais, l’ex-buteur des Blades a peiné à se frayer un chemin parmi la foule, avant d’être escorté sur la route par certains fans. Si l’homme aux 7 sélections (1 but) n’a pas encore été présenté, nul doute que ce chaleureux accueil a dû lui faire plaisir.

