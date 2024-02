PSG : Luis Fernandez clashe Galtier et Pochettino

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va affronter la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Avant cette rencontre, Relevo a interrogé Luis Fernandez. L’ancien joueur et entraîneur parisien, qui a fait aussi carrière en Espagne, a livré son pronostic, lui qui estime que le PSG est favori face à une formation basque qui a du talent et du potentiel et qui "fait très bien les choses". Ensuite, quand il a été questionné sur le nouveau PSG, qui s’est amélioré selon ses dires; il s’est lâché au sujet de Mauricio Pochettino et Christophe Galtier.

«Ce qui se passe, c’est que les médias ne parviennent pas à détecter ou à analyser le PSG de la meilleure façon, mais Luis Enrique fait du bon travail parce que j’ai aimé sa façon d’être et de travailler (…) Tout le monde veut les battre à cause de ce que cela signifie, mais Luis Enrique a mis de l’ordre sur le plan tactique, ce que ni Pochettino ni Galtier n’ont fait. Ils ne l’ont pas fait parce qu’ils avaient peur des joueurs. Luis a changé d’attitude et on voit que les joueurs sont sur la bonne voie. Ce n’est pas le PSG le plus fort de ces derniers temps. Le PSG de Neymar et Messi, c’était une autre équipe, une autre façon d’agir, de jouer. Messi est l’un des plus grands, Neymar aussi. Mais Paris leur a permis de faire un peu ce qu’ils voulaient, ce qu’ils avaient envie de faire. Mais sur le terrain il y a une demande. Neymar a souffert, il n’avait pas le même comportement qu’il avait à Barcelone. Je l’ai vu jouer là-bas de manière redoutable. Ici, il n’a bien joué que la première année.» Le message est passé.