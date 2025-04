Le Bayer Leverkusen veut s’offrir une pépite algérienne

Cette saison, Ibrahim Maza réalise une belle cuvée avec le Hertha Berlin. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives avec le club de la capitale allemande, le milieu offensif brille en deuxième division de l’autre côté du Rhin. Des performances remarquées et qui attisent les convoitises autour du joueur de 19 ans à l’échelon supérieur.

Selon les informations de Sky Germany, le Bayer Leverkusen et Stuttgart sont dans la course pour enrôler l’international algérien (2 sélections) cet été. Et d’après la publication allemande, c’est le Bayer 04 qui serait en pôle position à l’heure actuelle et qui aurait déjà un accord contractuel avec le joueur. Le Werkself serait même prêt à payer entre 12 et 14 millions d’euros pour recruter Maza. Pour l’instant, Stuttgart, qui l’a ciblé pour remplacer un probable départ d’Enzo Millot, n’a pas encore formulé d’offre concrète.