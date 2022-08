Denis Bouanga quitte Saint Étienne pour le Los Angeles FC

C'est désormais officiel ! Sous les couleurs de Saint-Etienne depuis 3 ans, Denis Bouanga a été l'un des rares joueurs du club du Forez à tenir son rang mais l'attaquant gabonais a décidé de voguer vers de nouveaux horizons puisqu'il rejoint la MLS et plus particulièrement le Los Angeles FC. «L’AS Saint-Étienne et le Los Angeles Football Club sont parvenus à un accord pour le transfert de Denis Bouanga (...) International gabonais, Denis Bouanga rejoint désormais la MLS et l'actuel leader de la Conférence Ouest. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière», précise le communiqué de la franchise de la côte ouest.

La suite après cette publicité

Auteur de 26 buts en trois saisons de L1, Bouanga quitte donc les Verts. Il s'est engagé pour quatre saisons et demi avec la franchise américaine. Selon plusieurs sources, le montant de l'opération est estimé à 5 millions d'euros. Sous sa nouvelle tunique, le joueur de 27 ans va ainsi croiser la route de Carlos Vela mais surtout Gareth Bale et Giorgio Chiellini, arrivés au club en juillet dernier.