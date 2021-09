Real Madrid : Ancelotti veut s'inspirer de Zidane en LdC

Auteur de débuts réussis en Ligue des Champions après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Inter Milan (1-0), Carlo Ancelotti veut poursuivre sur cette lancée, ce mardi à 21 heures, à l'occasion de la réception du Sheriff Tiraspol en C1. Le coach madrilène s'est d'ailleurs montré enjoué à l'idée de retrouver cette prestigieuse compétition dans l'antre du Santiago Bernabeu : revenir au Bernabeu, ça nous rend encore plus enthousiastes. On a beaucoup de souvenirs de Ligue des champions ici. Ce club a quelque chose de spécial avec cette compétition. C'est la plus compliquée, la plus difficile, mais ce club a plus l'habitude que quiconque de la gagner. Donc on part avec un petit avantage.

La suite après cette publicité

À l'occasion de cette conférence de presse d'avant-match, le technicien des Merengues en a également profité pour souligner le travail colossal réalisé par son prédécesseur Zinédine Zidane, auréolé de trois Ligue des Champions avec le Real (2016,2017,2018). Une réussite dont le principal intéressé veut s'inspirer : «Zizou a fait les choses on ne peut mieux. J'espère que j'y arriverai aussi bien que lui ! J'espère que moi aussi j'arriverai à gagner une Ligue des champions en plus !»