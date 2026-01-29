50 000 spectateurs attendus pour un huitième de finale de Youth League

La folie des grandeurs a désormais un nom en Allemagne, et elle se nomme le RheinEnergieStadion. En effet, un nouveau record se prépare en Youth League, puisque c’est à présent un match à guichets fermés que les U19 de Cologne disputeront en huitième de finale face à l’Inter Milan, le mercredi 4 février dans leur antre (18h). La rencontre semble très attendue par les supporters allemands parce que ce sont devant plus de 50 000 personnes, que les jeunes joueurs entameront cette soirée. Habituellement rempli, le stade va sans doute bouillonner dans quelques jours. Quelques places sont encore disponibles dans le secteur des visiteurs à partir de 5 euros, ainsi que quelques billets en loges business.

Les détenteurs de billets qui ne pourront finalement pas assister à ce rendez-vous de la Youth League ont la possibilité de les revendre via le site officiel du club. Enfin, les supporters n’ayant pas pu obtenir de place lors de la prévente peuvent ainsi tenter leur chance à court terme, jusqu’au jour du match. En effet, un passage par la billetterie peut donc encore valoir le coup pour les fans, malgré les files d’attente incessantes. Pour rappel, deux semaines avant cette rencontre, Cologne avait déjà battu le record européen d’affluence en Youth League, jusque-là détenu par le match entre Trabzonspor et l’Inter Milan en avril 2025, qui avait réuni exactement 40 368 spectateurs. C’est dire le phénomène autour de la formation U19.