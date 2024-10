Manchester City : Pep Guardiola va faire une grande annonce

En Angleterre, on ne parle que de ça. Manchester City est à un tournant de son projet. Outre le «procès du siècle» dans lequel il est embarqué, le club anglais doit aussi commencer à préparer et gérer sa transition sportive. Le directeur sportif de toujours Txiki Begiristain a annoncé qu’il quitterait le club à l’issue de la saison arrivant en fin de contrat. Il sera d’ailleurs officiellement remplacé par Hugo Viana du Sporting Portugal qui aura aussi la lourde tâche de participer à la reconstruction sportive.

Car un sujet anime les débats en Angleterre : l’avenir de Pep Guardiola. Le technicien espagnol arrive aussi en fin de contrat en juin 2025. Après avoir terrorisé la Premier League avec City pendant huit ans, l’ancien entraîneur du Barça, qui a aussi pris une C1 avec le club anglais, ne sait toujours pas s’il prolongera son aventure mancunienne. Depuis qu’il a publiquement abordé son avenir et jeté un flou sur sa situation, des premiers noms pour lui succéder ont été évoqués.

Une annonce dans un mois

Mais pour le moment, Pep Guardiola n’a pas pris sa décision et il a fait une grande annonce en conférence de presse à ce sujet. « Je dois décider. Je n’ai pas déjà pris de décision. Quand je la prendrai, je vous en informerai. Ma décision, je veux être vraiment convaincu que c’est le mieux pour le club. Je ne retarderai pas une décision si j’estime que c’est un problème pour le club. Je prendrai une décision dès que possible, mais je n’ai pas ce sentiment», a d’abord lancé Pep Guardiola. Ces derniers jours, il s’est d’ailleurs rendu à Abu Dhabi pour parler avec ses dirigeants de son avenir. Le club veut régler en priorité ce sujet et espère également être vite fixé.

Et Pep Guardiola souhaite même aider le club en cas de départ. «Je suis presque sûr que le club avait une option quand Txiki devait partir et ils ont des options quand Pep partira. Tôt ou tard, cela va arriver et ils sont préparés. Toutes les familles doivent passer à autre chose, et le club passera à autre chose. S’ils me demandent mon avis sur le futur coach, je leur donnerai mon avis. Mais ce n’est pas mon travail. La décision sera prise pour eux, pas pour moi. » Ce samedi matin, le Daily Mirror et le Daily Mail révèlent que ce feuilleton pourrait rapidement prendre fin. Pep Guardiola a prévu de faire une grande annonce le mois prochain, soit pour annoncer qu’il reste, soit pour annoncer son départ alors qu’il a encore évoqué son désir de prendre la tête d’une sélection à l’avenir… On devrait bientôt être fixé.