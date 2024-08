Bilbao récupère un joueur de Bordeaux !

Ces derniers jours, Bordeaux connait une importante vague de départs. Après le dépôt de bilan et la perte du statut pro, le club a logiquement résilié le contrat de tous les joueurs professionnels de l’effectif. Et certains n’ont pas tardé à trouver preneur. C’est notamment le cas du jeune défenseur droit français Johaneko Louis-Jean. Ce dernier, originaire de Bayonne, vient de signer avec Bilbao.

«L’Athletic Club et Johaneko Louis-Jean (2004) ont conclu une entente pour incorporer le joueur avec un contrat jusqu’au 30 juin 2026, avec l’option de deux autres années. Celui de Bayonne arrive libre des Girondins de Bordeaux et rejoint immédiatement le Bilbao Athletic. L’arrière droit d’Iparralde a joué la saison dernière, en prêt, pour le CD Lugo de la Première Fédération, avec qui il a disputé 20 matchs réguliers de championnat et trois éliminatoires de la Coupe. De plus, Johaneko a été international à plusieurs reprises dans différentes catégories inférieures de l’équipe française», peut-on lire dans le communiqué. Il devrait évoluer avec la réserve dans un premier temps.