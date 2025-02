L’OL va récupérer 98,5 M€ grâce à Botafogo

La proximité entre Botafogo et l’Olympique Lyonnais risque de faire encore jaser en Ligue 1. Alors que le prêt gratuit de Thiago Almada à l’OL en provenance de l’écurie brésilienne cet hiver a défrayé la chronique, le club dirigé par John Textor devrait de nouveau se trouver sous le feu des critiques. Une petite phrase comprise dans « l’amendement au document d’enregistrement universel » publié lundi soir par Eagle Football, groupe composé de l’OL, Botafofgo et du Racing White Daring de Molenbeek, laisse entendre que les écuries françaises et brésiliennes devraient encore bien s’entendre.

De ce document, le Progrès révèle une petite phrase : « le club a obtenu le transfert des droits économiques futurs de trois joueurs en provenance du club brésilien de Botafogo pour un montant de 98,5 M€. » Traduction : trois joueurs qui devraient bientôt être vendus par Batafogo verront leur indemnité de transfert être directement versée sur les comptes des Rhodaniens. Le premier semble être Luiz Henrique, transféré au Zenit St. Pétersbourg en janvier pour 33 millions d’euros, tandis que le second pourrait bien être Thiago Almada, estimé à 23 millions d’euros par les deux clubs. Reste à connaître le troisième nom, qui serait alors valorisé à 32,5 millions d’euros.