SPL

Karim Benzema se fait détruire par une légende d’Al-Ittihad !

Par Aurélien Macedo
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

Parti cet hiver du côté d’Al-Hilal en provenance d’Al-Ittihad, Karim Benzema a changé d’air en quittant le champion en titre de Saudi Pro League pour l’actuel leader. Un transfert chez un rival qui a du mal à passer du côté de l’Arabie saoudite. Légende d’Al-Ittihad où il a évolué entre 1994 et 2013 puis de 2014 à 2016, Mohammed Noor n’a pas apprécié la décision du Français de quitter le navire dans une saison compliquée. Actuellement sixième du championnat, Al-Ittihad est déjà largué dans la course au titre. Dans l’émission Dawrina Gher, Mohammed Noor a cartonné Karim Benzema.

«La première saison où Benzema est arrivé à Al-Ittihad, il a fait quoi déjà ? Il n’a rien fait on est d’accord ? Et la saison d’après ? Il a tout cassé. C’était qui qui le soutenait vraiment ? Qui venait l’encourager ? Il a raté combien de penalties avec Al-Ittihad ? Après la première saison, il a raté 5 ou 6 penalties. Et les supporters ils ont fait quoi ? Ils l’ont soutenu. Ils ont soutenu l’équipe entière et on a remporté le championnat et la coupe. J’ai raison ou pas ? Et après tout ça, maintenant tu arrives au milieu de la saison et tu viens me dire que tu ne veux plus jouer pour cette équipe ? Mais tu es qui, toi, au final ? Avec tout mon respect pour la carrière qu’il a eue, il a quoi de plus que Ronaldo ? On ne le mentionne même pas en face de lui. Ce n’est personne», a-t-il déclaré.

