Real Madrid : le brassard de la poisse pour Karim Benzema

Depuis plusieurs saisons maintenant et le départ de Ronaldo à la Juve, Karim Benzema s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif de Zinedine Zidane, et cette année encore, l’attaquant français régale son monde. Avec pas moins de quatre buts inscrits et trois passes décisives délivrées en huit matches de Liga, le buteur des Merengues affiche des statistiques intéressantes, à l’inverse des chiffres de son équipe en Ligue des Champions cette saison. Malgré ses deux réalisations, le Real est au bord de l’élimination après cette nouvelle défaite sur la pelouse du Shakhtar (2-0), qui compromet l’avenir européen des Madrilènes.

Un match durant lequel Karim Benzema était capitaine en l’absence de Sergio Ramos, et ce, pour la cinquième fois de sa carrière. Un brassard qui ne semble toutefois pas lui porter chance. À l’issue de ces cinq rencontres, le Real Madrid est selon Marca, à cinq reprises sorti bredouille au coup de sifflet final. Une bien triste statistique pour celui qui semble pourtant maintenir à flot un Real en réelles difficultés ces dernières semaines.