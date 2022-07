Axel Witsel explique le choix Atlético

Libre après la fin de son contrat au Borussia Dortmund, Axel Witsel (33 ans) a rapidement été sollicité par l'Olympique de Marseille. Mais le Belge a décliné l'invitation et s'est envolé pour l'Espagne afin de s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid. Présenté ce mercredi, il a expliqué son choix.

«J'étais libre et j'ai choisi l'Atlético parce que je voulais continuer au haut niveau. Je sais qu'il ne me reste plus dix ans, mais je veux profiter de mes dernières années pour jouer au plus haut niveau. L'Atlético est à ce niveau et c'est pourquoi je suis ici». La présence de Diego Simeone a aussi joué. «C'est clair, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Ces derniers jours, nous nous sommes concentrés sur le physique et je n'ai pas pu beaucoup parler avec lui. Mais je suis très fier de travailler avec lui. Peu importe l'âge, 33 ou 23 ans, on peut toujours apprendre quelque chose, et on peut toujours apprendre avec lui.» L'Argentin appréciera !