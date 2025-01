OM : le point mercato de Roberto De Zerbi

Pour sa première conférence de presse de l’année 2025, Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux questions sur le mercato. L’occasion pour l’Italien de rappeler les objectifs marseillais. « On essaye d’améliorer l’effectif, c’est ce qu’on veut. Pablo Longoria y est très attentif. Frank McCourt s’est toujours montré disponible. Le mercato de janvier doit être un mercato intelligent. Pas faire de la quantité, mais trouver les profils justes aux bons postes, aux postes où on est les plus faibles ».

La suite après cette publicité

Enfin, le coach italien de l’OM a également été relancé sur l’information mercato du jour à Marseille : l’intérêt du Stade Rennais pour le milieu de terrain Valentin Rongier. Mais comme c’était annoncé, De Zerbi a confirmé que le club olympien n’était pas vendeur. « Ils doivent chercher un autre joueur parce que Rongier est intransférable. » C’est dit.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Une victoire 3-0 de l’OM face au Havre vous rapporte jusqu’à 690€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - LE HAVRE sur DAZN