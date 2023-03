Mercato PSG : la grosse décision de la pépite Xavi Simons

La suite après cette publicité

Le PSG s’attend à une révolution dans son effectif lors du prochain mercato estival, et ce, quelle que soit l’issue de la saison en championnat. Même si tout indique que la Ligue 1 est promise aux hommes de Christophe Galtier. Si le dernier marché des transferts avait été considéré comme satisfaisant par beaucoup de fans sur le moment, on a vite vu que l’équipe n’était pas calibrée pour jouer les premiers postes en Europe, notamment à cause d’une profondeur de banc assez limitée.

Sans parler de ce fameux trio MNM qui a beau être redoutablement talentueux, mais qui porte préjudice à l’équipe lorsqu’il s’agit de défendre, puisque le premier rideau composé des trois stars pas toujours très impliquées défensivement est facilement brisé par les adversaires. Un constat qui pousse la direction parisienne à vouloir se séparer de Neymar, alors que d’autres joueurs de l’effectif comme Renato Sanches, Carlos Soler ou Juan Bernat, entre autres, ont aussi un avenir très incertain du côté de la capitale.

Pas chaud pour revenir

Dans le même temps, un certain Xavi Simons cartonne aux Pays-Bas. L’international néerlandais de 19 ans est une star en Eredivisie, avec 12 réalisations et 6 passes décisives en championnat. Parti libre du PSG l’été dernier, le joueur formé à La Masia pourrait cependant revenir à Paris grâce à une clause de rachat de seulement 4 millions d’euros. Comme si les Parisiens avaient payé 4 millions d’euros pour qu’il termine sa formation aux Pays-Bas. Pour l’instant, c’est un véritable succès en tout cas, et la direction francilienne devrait logiquement lever cette option.

Seulement, comme l’explique le quotidien L’Equipe, Simons n’est pas particulièrement chaud pour revenir au Parc des Princes, et il privilégie une aventure loin de la Ville Lumière. Il n’aurait, comme d’autres jeunes joueurs du PSG, pas vraiment confiance quant aux promesses de temps de jeu de la direction, qui dit souvent vouloir s’appuyer sur les jeunes en interne. Mais derrière, la réalité est bien différente. Dans le même temps, le PSV cherche à le prolonger, alors que le directeur général du club hollandais Marcel Brands confiait qu’il pense que « Simons aimerait aussi jouer en Premier League bientôt ». Nul doute qu’il ne manquera pas de prétendants…

