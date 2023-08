Le Real Madrid aurait 4 noms en tête pour la succession de Florentino Pérez !

La suite après cette publicité

La rumeur n’a circulé que sur les réseaux sociaux, mais elle a été suffisamment tenace pour forcer le Real Madrid à réagir. Ces derniers jours, des bruits de couloir annonçaient en effet le possible départ de Florentino Pérez de la présidence de la Casa Blanca, lui dont le mandat actuel s’achève en 2025. Le dirigeant espagnol âgé de 76 ans a près de 20 ans à la tête du club madrilène (de 2000 à 2006 puis de 2009 à nos jours) et beaucoup voient l’heure du départ se rapprocher. De quoi agacer le géant merengue.

«Face à une rumeur apparue sur certains réseaux sociaux affirmant que le président Florentino Pérez envisageait soi-disant de quitter la présidence du club, le Real Madrid CF tient à déclarer ce qui suit : - Que ces rumeurs sont totalement fausses et obéissent à des intérêts qui ne sont rien de ce qu’ils ont à voir avec la réalité. Et que lors de la prochaine Assemblée générale des partenaires représentatifs du Real Madrid, il n’y aura aucun point à l’ordre du jour dans lequel le nom de la ville du Real Madrid sera discuté.»

Pérez rêverait de Nadal !

Cependant, Sport assure que plusieurs indices laissent penser que Pérez préparerait sa dernière danse. Ainsi, plusieurs présidents de peñas madridistas (clubs de fans du Real Madrid) ont lancé des pétitions pour que le centre d’entraînement du Real Madrid soit renommé « Ciudad Deportiva Florentino Pérez », en hommage au travail accompli par leur président. Ensuite, l’absence de Pérez à la tournée du club aux États-Unis n’est pas passée inaperçue puisque c’est la première fois que Pérez n’a pas rejoint son équipe.

Le média catalan n’exagère-t-il pas un peu ? L’avenir nous le dira, mais Sport ajoute que plusieurs noms sont déjà cités pour reprendre le flambeau. Le premier est Emilio Butragueño, l’actuel directeur des relations institutionnelles du club. Il faut une figure connue pour incarner ce rôle et Butragueño est aujourd’hui le dirigeant le plus célèbre du club, après Pérez. L’actuel DG José Angel Sanchez et le recruteur Juni Calafat sont également deux autres candidats très sérieux, mais le quotidien conclut qu’une idée un peu folle germerait dans la tête de Pérez. Ce dernier aimerait installer le tennisman Rafael Nadal sur le trône ! L’ancien rival de Roger Federer est un supporter inconditionnel de la Casa Blanca et nul doute qu’il donnerait une certaine visibilité médiatique à ce poste.