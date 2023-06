Brésil : la grosse mise au point du président Lula sur la Seleção

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Brésil n’a toujours pas trouvé de sélectionneur depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar et le départ de Tite. La Seleção navigue donc en eaux troubles alors que les éliminatoires du Mondial 2026 démarrent déjà en septembre prochain. Si Carlo Ancelotti a longtemps été attendu, l’entraîneur italien a décliné à plusieurs reprises les sollicitations de la fédération brésilienne de football. Sans chef d’orchestre, la Seleção fonce droit dans le mur. Une situation que le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a vivement critiquée lors de la première édition d’une émission hebdomadaire en direct sur les réseaux sociaux. «Le football brésilien ne va pas bien. Nous n’avons plus le meilleur football du monde. C’est triste que notre équipe nationale, qui est considérée comme une des meilleures au monde, n’ait pas encore trouvé un sélectionneur», a notamment confié le dirigeant de 77 ans.

Le président Lula a ensuite taclé la nouvelle génération en prenant comme exemple l’équipe du Brésil en 1970 qui est considérée comme l’une des meilleures sélections de toute l’histoire du football. «Le plus grave c’est que nous ne sommes pas capables de former une grande sélection, car nous n’avons plus de joueurs de la même qualité que ceux du Mondial 1970. À l’époque, le Brésil avait décroché son troisième titre mondial au Mexique, avec Pelé au faîte de sa gloire et d’autres cracks légendaires comme Gerson, Jairzinho ou Rivelino. C’étaient des hommes mûrs, expérimentés. On n’avait pas que des gamins, on avait des hommes en sélection, comme Pelé, qui avait 30 ans», a lancé le président brésilien avant de conclure sur l’un des problèmes majeurs du Brésil en matière de football : «quand je regarde un match des Corinthians, j’ai envie de me coucher dans le canapé et de ne plus me relever, tellement j’ai honte. Nous sommes devenus un pays exportateur de joueurs (…) nous les vendons à 17 ans et nous les rachetons à 34 ans. C’est ça, la logique du foot brésilien».

