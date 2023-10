Benfica : un club argentin rêve d’un retour d’Angel Di Maria

La suite après cette publicité

Cet été, Angel Di Maria avait l’embarras du choix. Libre comme l’air après avoir mis un terme à son aventure avec la Juventus Turin, l’attaquant argentin a fait l’objet de plusieurs offres intéressantes en provenance de l’Arabie saoudite. Mais le joueur de 35 ans n’a pas cédé aux chants des sirènes saoudiennes et a privilégié le choix du cœur en rejoignant le Benfica Lisbonne, formation qui lui avait permis de se révéler aux yeux du monde entre 2007 et 2010. Et à l’heure actuelle, sa décision s’avère payante car le champion du monde 2022 s’éclate avec les Aigles.

Auteur de 5 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Angel Di Maria se montre indispensable à son équipe à tel point que les dirigeants lusitaniens cherchent déjà à le prolonger. Toutefois, une autre formation compte profiter de sa situation contractuelle pour tenter de l’attirer dans ses filets. Il s’agit de son club formateur, le Rosario Central. Lors d’un entretien accordé à Radio Cadena 3, le directeur sportif du club argentin Federico Lussenhoff a déclaré être prêt à accueillir l’Argentin. «J’ai parlé à Angel (Di Maria ndlr), son contrat se termine au Portugal à la mi-2024 et nous le voulons tous. On veut pouvoir créer les conditions qui lui permettent de rentrer à la maison», a indiqué le dirigeant argentin.